La démocratie par le cinéma

Allons au cinéma !

Des films d'animation pour apprendre l'Histoire de l'Afrique et ses héros, une fiction colorée pour attirer l'attention des citoyens sur l'avenir du continent : on en parle dans ce "Club" avec Abel N'Guessan Kouamé de Côte d'Ivoire et la réalisatrice rwando-suisse Kantarama Gahigiri, rencontrés au Festival du Film de Cannes. Y a-t-il des salles de cinéma chez vous ? Vos témoignages ici aussi.