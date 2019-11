La Convention des drois de l'enfant célèbre ses 30 ans

Bon anniversaire aux droits de l'enfant !

L’éducation, c’est la base

L'Article 28 reconnaît le droit à l'éducation "sur la base de l'égalité des chances". L’enseignement primaire doit être gratuit pour tous et chaque enfant devrait pouvoir accéder à l’enseignement supérieur. Dans l’Article 31, la convention affirme aussi "le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu [...] et de participer librement à la vie culturelle et artistique".