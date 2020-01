La communauté internationale inactive face à la situation en Guinée

Le mouvement de protestation de l’opposition est monté d'un cran lundi avec le lancement d'une mobilisation "massive" et "illimitée". Un mouvement de protestation finalement suspendu après trois jours de contestation qui ont fait trois morts.

Le Front national pour la défense de la Constitution, le collectif de partis, de syndicats et de membres de la société civile qui mène la contestation, dit viser à travers cette suspension le retour au calme pour l'enterrement des trois victimes de la semaine.

Le Front veut aussi permettre aux Guinéens de se réapprovisionner en produits de consommation.

Plusieurs personnes ont trouvé la mort depuis le lancement en octobre dernier de ces manifestations et la situation devient de plus en plus tendue dans le pays.

Ecoutez en cliquant sur l’image principale, la réponse de Gilles Yabi, analyste politique et président du groupe de réflexion Wathi.