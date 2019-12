La coalition gouvernementale à Berlin et la COP25 font la Une

Guterres appelle à faire le choix entre l'"espoir" et la "capitulation"

Rapports alarmants des scientifiques sur le climat, protestations de citoyens, défilés de jeunes, depuis un an, les pays sont la cible d'une pression sans précédent. Ce que résume le mot d'ordre de la COP25 à Madrid : the #TimeforAction. Pour le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, l'humanité doit choisir entre l'"espoir" d'un monde meilleur en agissant et la "capitulation".