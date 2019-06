La Chine refuse d’évoquer Hong Kong avec les USA au G20

Pour la Chine, pas question d’évoquer Hong Kong au sommet du G20. Pékin estime que les affaires de Hong Kong relève strictement des affaires intérieures de la Chine et martèle que le sommet ne doit pas sortir de son cadre habituel qu’est l’économie. C'est ce qu'a laissé entendre lesecrétaire d’Etat chinois aux Affaires étrangères Zhang Jun. Il souligne que "le gouvernement de Hong Kong a pris une série de mesures pour garantir la justice et pour combler les lacunes du système judiciaire".

Pendant ce temps, les meneurs de la contestation à Hong Kong ont annoncé vouloir poursuivre les manifestations afin de sensibiliser les pays participants au G20. Une autre manifestation se prépare pour le 1er juillet, date anniversaire du rattachement de Hong Kong à la Chine.

Manifestants près du consulat américain à Hong Kong, le 26 juin

Les manifestants se disent déterminés à poursuivre leurs manifestations, jusqu’à obtenir le retrait du projet de loi sur l'extradition vers la Chine.

De son côté, le président américain Donald Trump se dit préoccupé par l'ampleur que prennent les mouvements de contestation et souhaite qu'un terrain d'entente soit trouvé le plus rapidement possible entre Pékin et Hong Kong.

À défaut, de Hong Kong, le G20 sera aussi l’occasion pour Donald Trump et son homologue chinois Xi Jiping d’évoquer d’autres sujets, notamment le conflit commercial qui les oppose.