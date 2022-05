ACTUALITÉS

La chanteuse Elsa Fila s'attaque au tabou de l'infertilité

"En Afrique, on préfère voir une femme amoindrie intellectuellement avoir beaucoup d'enfants, qu'une femme intellectuelle mariée, ne pas faire d'enfants au moment où il faut", regrette Elsa Fila. Dans son dernier Single Oh Yes, la chanteuse congolaise Elsa Fila s'attaque à un tabou : celui de l'infertilité des couples en Afrique.