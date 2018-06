La CARIC, une des réponses au terrorisme en Afrique

Face à la présence de plus en plus prononcée de djihadistes sur le continent africain, plusieurs actions coordonnées se sont mises en place en Afrique.

Au nombre de celles-ci, la CARIC, Capacité africaine de réaction immédiate aux crises, est destinée à renforcer les dispositifs existants et à appuyer les missions déployées sur le continent.

Mais il s'agit pour l'instant d'une force qui n'existe que sur le papier, à la différence de la force qui lutte contre Boko Haram ou la force G5 Sahel qui reposent sur des coopérations militaires entre Etats.

