La CAN 2021 reportée à 2022

Le tournoi phare du continent n'aura pas lieu au début de l'année prochaine, mais en janvier 2022. Une reprogrammation logique selon Ahmad Ahmad, car "dans la majorité des pays africains aujourd'hui, on n'a pas encore atteint le pic de la pandémie". En conséquence, pour le président de la CAF, il est hors de question de jouer avec la santé de qui que ce soit :

"En Afrique comme partout dans le monde, cette pandémie révèle ce qui place la vie au-dessus de tout, devant le profit économique, devant les intérêts personnels, j'en fais partie. Protéger les sportifs, les officiels, les personnels des clubs et des fédérations, et même vous les médias, ainsi que le public, est une mission sacrée de la CAF."

L'Algérie conservera donc le trophée de la CAN un an de plus

Le ChAN 2020 reporté à 2021

Tout comme la CAN, le ChAN aura lieu au Cameroun. Il se déroulera en janvier de l'année prochaine, en lieu et place de la CAN, donc.

Par ailleurs, sachez que pour ce qui est des compétitions continentales de clubs, qui en sont au stade des demi-finales, elles vont se disputer sous forme de tournoi, avec un seul match pour les demi-finales au lieu de deux habituellement. Si l'on ne sait pas encore où se déroulera le "Final Four" de la Ligue des Champions - probablement au Cameroun -, celui de la Coupe de la Confédération aura lieu au Maroc.

Une Ligue des Champions féminine pour 2021

De nombreuses décisions ont également été prises pour le football féminin. Si la CAN 2020 chez les dames va être annulée en raison de la situation sans précédent, la CAF a annoncé, par la voix d'Ahmad Ahmad, la création d'une Ligue des Champions féminine, et ce dès 2021 :

"Je tiens donc à vous dire ma fierté de voir naître une Ligue des champions féminine sur le continent africain. Cette décision que nous avons prise aujourd'hui est un message fort envoyé aux femmes africaines et aux amoureux de notre sport. C'est une décision historique pour le foot africain et mondial. Elle montre notre volonté de développer le football et de permettre à tous de vivre cette passion incomparable."

Le président Ahmad Ahmad est fier de la création d'une Ligue des Champions féminine

Le président de la CAF qui a en revanche confirmé que la CAN 2022 de football féminin aurait elle bien lieu, car elle est qualificative pour la Coupe du monde féminine, dont la prochaine édition aura lieu en 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.