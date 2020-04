La Bundesliga prête à reprendre dès le 9 mai

Christian Seifert, le président de la DFL (la ligue allemande de football), l’a assuré hier en conférence de presse : le championnat allemand va reprendre. Quand ? “Ce n’est pas à la ligue de fixer une date de reprise”, a-t-il fait remarquer.

Si cette dernière se tient prête à reprendre les matchs dès le week-end du 9 mai, et qu’elle a dévoilé un plan d’action strict qui consiste notamment à tester les joueurs plusieurs fois par semaine, c’est au gouvernement d’Angela Merkel mais surtout aux présidents de régions de décider.

"J'ai déjà dit la dernière fois que nous serons prêts, quelque soit le jour X. Si les ministres-présidents de région et le gouvernement fédéral décident que ce jour sera le 9 mai, alors nous serons prêts le 9 mai. Si c'est le jour suivant, nous serons prêts également ce jour-là”, a assuré Christian Seifert.

Les autorités semblent plutôt favorables à une reprise

Pour le ministre de la santé Jens Spahn, avec des "précautions" adéquates, et un “huis clos strict”, jouer des matchs de football est sans doute possible.

Plusieurs présidents de régions, dont celui de la Bavière, où évolue le Bayern Munich, se sont aussi dits favorables à une reprise. Même si comme l’a rappelé Markus Söder, le chef de la CSU, l'avis de l'Institut Robert Koch, qui est en charge de la veille épidémiologique en Allemagne, sera décisif pour dire "si le concept (de reprise) est bon ou ne l'est pas".

Les fans sommés de rester chez eux

Autre condition sine qua non à un reprise de la Bundesliga, l’absence de fans autour des stades. Si à l’intérieur des enceintes, il a déjà été acté que les supporters ne seraient pas admis, Christian Seifert a rappelé que les clubs devaient tout faire pour éviter les rassemblements autour.

“La question est : quand la crise sera-t-elle terminée ? Certains experts disent que nous devrons apprendre à vivre avec le virus, et cela pourrait prendre un certain temps. A cet égard, je souhaiterais que toute émotion soit mise de côté, et j'espère que les clubs sur place réussiront à parler à leurs fans”, a expliqué le président de la ligue allemande de football.

Prochaine date importante pour le futur de cette saison de Bundesliga : le jeudi 30 avril. Ce jour-là, la chancelière Angela Merkel doit s’entretenir avec les présidents de régions pour le valider ou non le plan proposé par la DFL.

Accord trouvé entre la ligue et les diffuseurs télé

D'un point de vue économique, la menace d’une faillite de plusieurs clubs semble écartée quoiqu’il se passe, puisque Christian Seifert a expliqué avoir obtenu "des accords avec tous les partenaires médiatiques, sauf un", assurant ainsi la liquidité des clubs jusqu'au 30 juin.

Certains clubs, comme le FC Schalke 04, avaient fait part de leurs inquiétudes quant à une non-reprise du championnat et donc à une forte perte de recettes, allant même jusqu’à évoquer une dette qui aurait mis en péril l’avenir de l’institution.

Le versement de la dernière tranche des droits télévisés pour la Bundesliga est estimé à 300 millions d'euros.