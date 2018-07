La Belgique s'en sort de justesse face au Japon (3-2)

Face au Japon, Les Diables Rouges, qui font partie des favoris de la compétition, étaient très proches de manger la poussière. Menés (2-0) jusqu'à la 69ème minute de jeu, il a fallu un exploit collectif des Belges pour s'en sortir.

C'est Jan Vertonghen qui a sonné la révolte en marquant d'une tête lobée. Tout juste entré en jeu, Marouane Fellaini a égalisé de la tête sur un centre d'Eden Hazard (74e). Le dernier quart d'heure a été fou, avec des occasions des deux côtés. Nacer Chadli a finalement évité la prolongation à la Belgique grâce à un but survenu suite à un contre à la dernière seconde (90e+4).

Eden Hazard lance une contre-attaque

Cela faisait 48 ans qu'une équipe n'avait pas remonté une deficit de deux buts en Coupe du monde dans un match couperet. Roberto Martinez, l'entraineur de l'équipe de Belgique avait conscience de ce fait, hier soir, après le match.

" Aujourd'hui, ce n'est pas une question de tactique, nous devons nous concentrer sur l'envie qu'a eu ce groupe de joueurs de se qualifier pour les quarts de finale face au Brésil. Nous devons célébrer cela et tout le monde en Belgique doit être extrêmement fier d'eux ", a déclaré le technicien.

La Suède défie la Suisse

Xherdan Shaqiri à l'entrainement avec la Suisse

A 14h TU, la Suisse sera opposée à la Suède.

La Nati est évidemment favorite de ce match, surtout que, contre toute attente, Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri, menacés d'une suspension par la FIFA pour avoir célébré leurs buts en phase de poule avec des signes à connotation politique, seront finalement bien présents sur le terrain.

Du côté de la Suède, on sait que cette Coupe du monde peut reserver des surprises. Même si l'entraineur Janne Andersson assure qu'il ne se préoccupe pas trop des autres nations outsiders qui ont impressionné depuis le début de ce Mondial.

" Nous sommes tellement concentrés sur notre propre match et notre processus. Bien sûr, certains des résultats ont été vraiment fascinants et cela montre vraiment que les nations les plus grandes ne gagnent pas à chaque fois, et pour moi c'est une source d'inspiration, si tant est que ce soit le cas. Mais en termes concrets, pour notre processus, rien de ce qui se passe lors de ce Mondial n'a d'impact sur ce que nous faisons ", confesse Janne Andersson.

A 18h TU, le dernier 1/8ème de finale de compétition opposera l'Angleterre, un des quatre derniers champions du monde encore en lice, à la Colombie de James et Falcao.