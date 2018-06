La Belgique en tête, victoire de la Tunisie pour l'honneur

À Saransk, les Aigles de Carthage, déjà éliminés, affrontaient le Panama. Ce sont les Panaméens qui se sont mis les premiers en évidence, en ouvrant la marque à la 33ème minute, une frappe de José Luis Rodriguez détournée par Yassine Meriah contre son camp. En seconde mi-temps, la Tunisie s'est réveillée, et a inversé la tendance : d'abord par Fakhreddine Ben Youssef à la 51ème minute, puis par Wahbi Khazri à la 66ème. La Tunisie s'impose 2-1 et remporte une victoire pour l'honneur. Son premier succès en Coupe du monde depuis quarante ans.

Deux buts et deux passes décisives pour Wahbi Khazri au Mondial.

Un match sur fond de calcul

Dans ce groupe G, il y avait un autre match avec un peu plus d'importance : Angleterre-Belgique, l'une des affiches de ce premier tour, était la rencontre qui devait déterminer la première place de cette poule. Les deux équipes ont fait jouer beaucoup de remplaçants, pour reposer leurs joueurs-cadres. De plus, les deux équipes savaient que si elles terminaient en tête, elles auraient un parcours plus difficile pour la suite de la compétition.

Marcus Rashford n'est pas parvenu à prendre le meilleur sur Thibaut Courtois.

Januzaj débloque la situation

En effet, finir deuxième de la poule signifie jouer la Colombie en huitièmes de finale, puis avoir une partie de tableau relativement équilibrée, tandis que finir premier voulait dire probablement affronter le Brésil dès les quarts de finale. En conséquence, la partie qui s'est déroulée à Kaliningrad a manqué de rythme. Heureusement qu'Adnan Januzaj était là pour épater la galerie : à la 51ème, l'ailier de la Real Sociedad a enchaîné les dribbles et les feintes de corps avant de propulser une frappe dans la lucarne de Jordan Pickford. La Belgique s'impose 1-0 et finit première de ce groupe G, pour la grande joie de Roberto Martinez. Le sélectionneur des Diables Rouges a apprécié le fait que son équipe joue sans calcul :

"En Coupe du monde, je ne pense pas que chercher un chemin facile soit vraiment bénéfique. Nous l'avons vu il y a deux ans, lors de l'Euro. Je pense que la seule chose importante durant une compétition, c'est de créer un groupe, où les joueurs travaillent ensemble, et surtout les uns pour les autres."





Place aux choses sérieuses

Maintenant que la phase de poules est terminée, on connaît le programme des huitièmes de finale. Et ça commence dès demain, avec un match à 14h TU, l'autre à 18h (toujours en temps universel). Demain donc, la France affronte l'Argentine à Kazan, tandis que l'Uruguay sera aux prises avec le Portugal à Sotchi. Dimanche, la Russie aura fort à faire devant son public de Moscou face à l'Espagne, tandis que la terrifiante Croatie jouera le Danemark à Nizhny Novgorod. Lundi, le Brésil affrontera le Mexique à Samara, tandis que la Belgique jouera le Japon à Rostoc. Enfin marci, Suède-Suisse à Saint-Pétersbourg et Colombie-Angleterre à Moscou.