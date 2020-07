La Bavière, nouveau foyer de Covid-19 en Allemagne

Les 174 travailleurs testés positifs à la Covid-19 dans une exploitation agricole de Bavière sont des saisonniers venus d’Europe de l’Est pour la plupart. L’ensemble du personnel de cette ferme située près de Landau, dans le sud de l’Allemagne, a été placé en quarantaine – soit 480 personnes au total.

Six mois après l’apparition du premier cas de coronavirus sur le sol allemand, ce nouveau scandale fait resurgir les insuffisances des contrôles sanitaires et aussi la crainte d’une nouvelle vague de contamination en Allemagne.

Originaires pour les plupart de Bulgarie, de Roumanie, de Hongrie ou d’Ukraine, ces saisonniers étaient venus, dans le cas de Mamming, pour aider à ramasser des concombres.

Réaction rapide au niveau régional

La ministre régionale de la Santé, Melanie Huml, se félicite de la rapidité de la réaction des autorités suite aux premiers tests positifs, vendredi dernier.

"Il était très important de mettre en place un confinement au plus vite. Une barrière a été érigée autour de l’exploitation agricole concernée pour empêcher les gens d’en sortir. Des agents de sécurité et de police surveillent la barrière. Il est important que les gens sachent que ces règles sont strictes. Les exploitants agricoles tentent de séparer, dans des containers différents, les personnes testées négatives et celles testées positives."





La ferme de Mamming où des employés ont été contaminés a été mise en quarantaine

Plus d’un tiers des habitants de la commune de Dingolfing-Landau travaillent dans la ferme confinée. C’est pourquoi des tests gratuits sont mis en place pour tous les habitants de Mamming qui le souhaitent.

Le Land de Bavière serre la vis

Markus Söder, le ministre-président de Bavière, à qui l'on prête par ailleurs des ambitions pour succéder un jour à Angela Merkel, pointe du doigt le non-respect des normes d’hygiène par certaines entreprises.

"Tous les saisonniers de Bavière passeront un test. De façon obligatoire. Nous devons proposer des tests obligatoires et gratuits dans tous les aéroports et les grandes gares. Le plus vite possible. Nous avons tout préparé et n’attendons plus que le feu vert des autorités fédérales."

"En temps de coronavirus, on ne peut pas se permettre d’être négligent", estime encore Markus Söder, soulignant que la maladie opère un retour "insidieux mais puissant", d’où le renforcement annoncé des contrôles inopinés, "possibles de jour comme de nuit".





Allemagne : Markus Söder, ministre-président de Bavière

La Bavière multiplie par cinq le montant de l’amende encourue par les contrevenants qui atteint désormais 25.000 euros.

Les autorités du Land de Bavière réclament au gouvernement fédéral d’être plus ferme, de rendre les tests obligatoires dans les aéroports et de reconsidérer l’ouverture de la frontière avec l’Autriche, notamment.

La chancelière allemande discute avec ses ministres de la possibilité pratique et juridique d'obliger tous les voyageurs de retour en Allemagne à passer un test de dépistage du coronavirus.

Scandales à répétition

Alors que le nombre de personnes infectées augmente de nouveau en Allemagne, l’Institut Robert Koch en appelle à la population, notamment les jeunes, pour qu’ils continuent de s’en tenir aux mesures de précaution.



Mais cette nouvelle affaire rappelle d’autres scandales qui touchaient aussi aux conditions sanitaires dans lesquelles travaillent des immigrés venus aider pour les récoltes, dans le bâtiment ou dans l’industrie agroalimentaire.



L'affaire Tönnies avait scandalisé l'opinion publique.

Fin juin, lors de l’affaire de l’abattoir Tönnies avait relancé la discussion jusqu’au Bundestag sur les contrats et les conditions d’hébergement des travailleurs pauvres, où les règles sanitaires ne sont pas toujours respectées.

Le gouvernement fédéral a annoncé la suppression des contrats de service les plus précaires d’ici peu.

Et certains dénoncent aujourd’hui le renforcement des contrôles a posteriori, quand de nouvelles contaminations massives sont confirmées.