Head of Department Policy and Learning

Dr. Jan Lublinski dirige le département « Politiques et concepts » depuis novembre 2019. Avant cela, il était responsable de l'équipe « Etudes et évaluation » depuis 2014. Il a été bénévole au « Sender Freies Berlin » et a animé un programme scientifique à la DW. Il a aussi travaillé comme formateur et consultant pour la DW Akademie ainsi que pour des organisations en Afrique et au Moyen-Orient.