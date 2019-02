Législatives du 28 avril au Bénin, sept (07) formations politiques enregistrées, de grands absents

Une première étape de la phase d’enregistrement avec 7 partis

La clôture du dépôt des dossiers était prévue pour ce mardi (26.02.2019) à minuit. Après avoir couru derrière les deux documents obligatoires pour la constitution des dossiers de candidature ; à savoir le quitus fiscal et le certificat de conformité, les différentes formations politiques ont attendu les dernières minutes pour se rendre à la CENA

C’est à 23 h 31minutes que la Commission électorale nationale autonome a enregistré le premier dossier de déclaration de candidature, celui du parti Forces cauris pour le développement du Bénin (FCDB).

Les six autres, à savoir l’Union Progressiste, le Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin (MOELE Bénin), le Parti du renouveau démocratique (PRD), le Bloc Républicain, l’Union sociale libérale USL et l’ union pour le développement d'un Bénin nouveau (UDBN) lui ont emboîté le pas jusqu’à 23h 58minutes. Deux minutes plus tard, le portail de l’institution était fermé, comme le prévoit la loi.

Fcbe et RE, deux grands de l’opposition, hors course

L’opposition va devoir compter sur l’Union Sociale Libérale (Usl) de Sébastien Ajavon, la seule grande formation politique à réussir cette première formalité. Les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) de l’ex-président Boni Yayi et le parti Restaurer l’Espoir (RE) de Candide Azannai, l’ancien ministre de la défense de Patrice Talon, ne seront pas en lice pour les élections legislatives du 28 avril 2019. C’est deux partis politiques sur lesquels comptait pourtant l’oppostion pour faire mal à la mouvance présidentielle, ont choisi simplement de ne pas s’aligner pour la compétition en ne déposant pas leurs dossiers de candidature à la Cena au terme du temps imparti.

La suite : examens des dossiers

L’équipe de la Commission électorale nationale autonome (CENA) prend en mainsdésormais la suite du processus électoral.

«Nous sommes en train d’examiner la complétude de leur dossier. C’est-à-dire, l’inventaire des pièces exigées par le code électoral. Après quoi, nous allons passer à la phase de l’examen des dossiers par rapport à leur conformité à la loi et par rapport à leur recevabilité. Après la phase d’enregistrement on leur délivre un récépissé provisoire qui atteste de leur dépôt de candidature» a déclaré Emmanuel Tiando, Président de la CENA.

On note cependant une flexibilité dans l’attitude de la CENA qui initialement, exigeait le certificat de conformité avant de réceptionner les dossiers.Législatives béninoises: les certificats de conformité font débat

«Nous n’avons pas prévu ce cas de refus d’enregistrement. Nous enregistrons tous les partis qui se présentent à nous, après quoi, nous allons procéder à l’examen quant au fond de ces dossiers. Et c’est en ce moment-là qu’on va prendre une décision de rejet ou d’acceptation de ce dossier» Emmanuel Tiando, Président de la CENA.

La CENA disposera de 8 jours pour rendre publiques les candidatures retenues. L’incertitude plane sur les élections législatives prochaines. C’est une première au Bénin que de grosses cylindrées de l’opposition ne participent pas au scrutin. L’accès au quitus fiscal et au certificat de conformité ont été la principale épine dans les pieds des partis politiques.