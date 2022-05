Nouveau débat sur les armes encore aux Etats-Unis

C'est un événement qui fait débat aux Etats-Unis et bien au-delà. Le lobby pro-armes américain NRA tient son assemblée annuelle ce vendredi au Texas, dans la ville d'Houston. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues à cette grande messe, qui doit être ouverte par l'ancien président Donald Trump. Un événement qui se déroule trois jours après un massacre dans une école du même Etat, le Texas, où dix-neuf enfants et deux professeurs ont été tués par un homme armé. L'événement fait donc polémique.

Avant même l'ouverture de cette grand-messe, des manifestations contre sa tenue étaient annoncées. Pour de nombreux citoyens ou citoyennes aux USA, il est moralement impossible de tenir une telle manifestation trois jours après un massacre dans une école. Un massacre qui a relancé, comme à chaque tuerie aux Etats-Unis, le débat sur les armes à feu dans le pays.

Quelle législation actuellement ?

Aux Etats-Unis les armes sont en libre-circulation. Posséder un pistolet ou un fusil est un droit fondamental pour les adultes, inscrit dans la Constitution américaine, dans le deuxième amendement. C'est cela que les partisans de plus d'encadrement tentent de remettre en cause depuis des décennies.

En 2021 déjà → Le contrôle des armes aux Etats-Unis, un sujet qui divise

Cette semaine, le sénateur démocrate du Connecticut, Chris Murphy, suppliait une nouvelle fois ses collègues élus d'agir. Chris Muprhy milite pour plus d'encadrement depuis un massacre dans une école de son Etat il y a dix ans. "Je suis ici pour supplier, pour littéralement supplier mes collègues : travaillons ensemble pour faire passer une loi afin que ceci ait moins de probabilité de se reproduire", a-t-il dit. "Je sais que mes collègues républicains ne seront pas d'accord avec la totalité de ce que je proposerai, mais nous pouvons trouver un dénominateur commun, un endroit où nous pourrons trouver un accord.”

Pourquoi il est difficile de légiférer ?

Joe Biden le président américain a aussi demandé cette semaine "quand l'Amérique allait enfin affronter le lobby des armes ?". Des phrases qui montrent l'impuissance des démocrates dans ce dossier. Le problème tient au fait qu'ils n'ont qu'une très courte majorité au Congrès. Et ne peuvent pas avec cela faire passer des changements importants comme l'avait promis Joe Biden pendant sa campagne.

Et puis, même si une loi venait à être votée, elle devrait être validée par la Cour suprême, qui devrait dire si le texte est compatible avec la Constitution. Or la juridiction, après un mandat de Donald Trump, est désormais très conservatrice. Un camp en majorité opposé à tout encadrement. Ainsi, les propositions de certains sénateurs de mieux vérifier les antécédents judiciaires ou psychologiques des acheteurs d'armes sont régulièrement refusées.

Pour passer outre le Congrès, les Etats américains pourraient prendre des mesures directement, au niveau de chaque Etat, pour interdire les armes, ou encadrer davantage au moins. Certains l'ont même déjà fait. Dans l'Etat de New York, par exemple il faut un permis pour acheter, puis détenir une arme et on vérifie vos antécédents avant que vous ne passiez à la caisse. Mais ces encadrements n'existent pas partout. Certains Etats ont même assoupli les règles ces dernières années. Des tentatives récentes de mieux encadrer ont parfois été suspendues par la justice.

En attendant, l'organisation Gun Violence Archive a recessé 214 fusillades aux Etats-Unis, rien que depuis le début de l'année 2022.