L'ère Merkel tire à sa fin

"Elle a finalement compris que ce n’était plus possible", lance d’emblée le Spiegel Online, qui rappelle le recul des conservateurs en Bavière et plus récemment en Hesse, lors des élections régionales.

Des résultats qui, selon le journal en ligne, portent un coup dur à la confiance au sein de la coalition gouvernementale.

La Taz illustre de son côté le départ d'Angela Merkel au crayon. La caricature du quotidien de la capitale montre la chancelière quittant une estrade avec comme message : "Au revoir ! Merkel doit s’en aller".



Le journal de Berlin lui prête ironiquement le slogan de ses adversaires de l’extrême droite qui dans leurs manifestations font du départ de Merkel leur leitmotiv.

"Fin de l’ère Merkel, la réforme de la CDU peut commencer", se réjouit de son côté la Süddeutsche Zeitung pour qui le renoncement de la chancelière présage d’une nouvelle dynamique dans la politique allemande.



Le journal de Munich prédit d’autres démissions, sans donner de détails. Il précise toute de même que le parti social-démocrate et la CSU, l’allié bavarois du parti de la formation de Merkel, sont désormais sous pression.

Rapport accablant sur l'état de la nature

Les journaux allemands se sont aussi fait l’écho du rapport du WWF indiquant entre autres que la Terre a perdu 60% de ses animaux sauvages en 44 ans.

Sur son site en ligne Die Welt regrette que "malgré tous les avertissements, l'humanité continue de consommer plus de ressources naturelles que la Terre ne peut en reproduire."

La Mitteldeutscherrundfunk déplore de son côté un manque de reconnaissance de la part des hommes vis-à-vis de la nature et écrit pour conclure : "Notre nature est généreuse mais nous n’avons toujours aucune gratitude à son égard".