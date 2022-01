En Allemagne, Kika souffle ses 25 bougies

S'il fallait citer l'un des dessins animés les plus connus de la chaîne allemande pour les enfants, beaucoup diraient sans-doute Bernd das Brot. Bernd, une tranche de pain qui revendique le droit d'être de mauvaise humeur, a déjà fait rire plusieurs générations d'enfants et souvent aussi leurs parents.

D'autres pencheraient peut-être plutôt pour Die Sendung mit der Maus, une émission éducative qui met en scène une souris et un éléphant et qui répond à des questions posées par des enfants. "Pourquoi le ciel est bleu ?" ou "Comment compter les feuilles d'un arbre ?"

Mais Kika ce sont aussi des bulletins d'informations, des reportages, des magazines … le tout adapté aux jeunes et diffusé entre 6h et 21h, tous les jours, même pendant les vacances scolaires.

Die Maus, l'une des grandes figures de Kika

Créé par ARD et ZDF, les deux organes de radiotélévision financés par le contribuable allemand, Kika a aussi cette particularité qu'elle est l'une des rares chaînes à diffuser ses programmes sans aucune coupure publicitaire.

S'adapter au changement de génération

Pour ses 25 ans, la chaîne a annoncé vouloir diversifier encore davantage ses programmes afin de mieux s'adapter aux intérêts actuels de son public cible : nouvelles productions, développement du contenu numérique mais aussi mise sur pied d'un conseil de rédaction composé de dix enfants entre neuf et treize ans. Un conseil qui doit avoir son mot à dire sur les orientations et les programmes de la chaîne.

Car si des sujets comme l'amitié et le vivre ensemble restent des préoccupations majeures pour les jeunes, l'environnement, le développement durable, la participation à la vie publique ou encore la diversité font désormais aussi partie des thèmes plébiscités.

Bernd das Brot, l'autre grande star de Kika

Les parents également visés

A noter que Kika offre aussi des contenus aux parents. Depuis le début de l'année, la chaîne a notamment lancé le podcast Génération Alpha : 25 épisodes à télécharger qui s'intéressent à l'avenir des enfants nés entre 2010 et 2015.

Si le Kinderkanal n'est pas exempt de critiques - certains estiment notamment qu'il met trop l'accent sur la quantité des programmes plutôt que sur leur qualité – la chaîne reste reconnue comme étant un outil essentiel et inédit pour l'éducation des plus jeunes aux et par les médias.