Rebecca Cheptegei, marathonienne tuée par son compagnon

Le drame s'est déroulé dimanche à Endebess, localité kenyanne située à 25km de la frontiÈre ougandaise.

Selon un rapport de police, le suspect s'est introduit dans la propriété de Rebecca Cheptegei vers 14h00, heure locale, alors qu'elle se trouvait à l'église avec ses enfants.

A son retour, selon le quotidien kényan The Standard, celui qui est présenté tour à tour comme son ancien ou actuel compagnon par la police, l'a arrosée d'essence et a mis le feu sous les yeux de ses enfants, deux fillettes âgées de 9 et 11 ans.

Après quatre jours d'hospitalisation, Rebecca Cheptegei a fini par décédée de ses blessures. Brûlée à 80%, ses organses ont cessé peu à peu de fonctionner.

Le monde de l'athlétisme ougandais sous le choc

Rebecca Cheptegei venait de participer aux Jeux olympiques de Paris où elle avait pris la 44e place sur le marathon.

La fédération ougandaise d'athlétisme s'est dite "profondément attristée" du décès de son athlète victime tragique "de violences conjugales", dans un message sur X. "Nous condamnons de tels actes et appelons à la justice".

La marathonienne avait aussi terminée 17e des championnats du monde 2023 de Budapest Image : Ferenc Isza/AFP/Getty Images

Le président du comité olympique ougandais a lui aussi condamné ce crime et appelé à la fin "des violences faites aux femmes".

Des violences récurentes contre les femmes athlètes

Cette tragédie n'est malheuresement pas un cas isolé.

En octobre 2021, la prometteuse athlète de 25 ans Agnes Tirop, double médaillée de bronze mondiale du 10.000 m (2017, 2019) et 4e des JO de Tokyo sur 5.000 m, avait été retrouvée poignardée à mort à son domicile, toujours à Iten. Son mari Emmanuel Ibrahim Rotich est poursuivi pour meurtre. Il nie les accusations. Son procès est en cours.

La mort d'Agnes Tirop avait provoquée une grande vague d'émotion dans le monde de l'athlétisme kényan Image : Monicah Mwangi/REUTERS

En avril 2022, le corps d'une athlète bahreïnie d'origine kényane, Damaris Mutua, avait été retrouvé à Iten, sur les plateaux de la vallée du Rift. Son compagnon est soupçonné de l'avoir tuée.