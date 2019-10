Afrique

Katumbi contre Fayulu, le bras de fer se poursuit

Les tensions entre le camp de Moïse Katumbi et celui de Martin Fayulu sont de plus en plus palpables alors que les défections se multiplient au sein de Lamuka.

Écouter l'audio 02:10 "La coalition ne survivra pas..." Michel Luntumbue (GRIP)

Après Butembo, Moïse Katumbi est à Bukavu ce mercredi 30 octobre. Le leader de la plateforme Ensemble pour le changement est en tournée nationale, alors qu’au sein de Lamuka, la plateforme politique de l’opposition dont il est le coordonateur, la tension est de plus en plus palpable. Les membres de la coalition sont partagés entre ceux qui continuent de soutenir que Martin Fayulu a été élu à l’issue de la présidentielle et ceux qui veulent jouer le rôle d’une “opposition républicaine”. Cliquez sur l'image ci-dessus pour écouter l’analyse de Michel Luntumbue, chargé de recherche au Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité GRIP.

