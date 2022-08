Kalidou Koulibaly réagit aux propos du président du Napoli

Le président du Napoli a mis le feu aux poudres dans un interview accordée au média Wall Street Italia.

"Ne me parlez plus des Africains. Je leur veux du bien, mais soit ils me signent une renonciation à participer à la Coupe d'Afrique ou sinon je ne les ai jamais à disposition", a lancé Aurelio de Laurentiis.

"Nous sommes les idiots qui payons les salaires pour les envoyer jouer pour d'autres", a-t-il ajouté en réferénce aux périodes où ses joueurs rejoignent leurs sélections nationales.

Une opinion minoritaire au sein du club napolitain

Lors de la dernière CAN, en janvier et février, le Napoli a été privé, comme de nombreux grands clubs européens, de plusieurs joueurs majeurs de son effectif.

Parmi eux, le capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly.

Kalidou Koulibaly a joué 317 matchs sous les couleurs du Napoli

Interrogé à Londres sur cette polémique, le nouveau défenseur de Chelsea assure que personne à Naples ne lui a jamais demandé de renoncer à la CAN comme ce fut le cas pour certains joueurs, notamment en Angleterre.

Mais il n’est pas forcément étonné par les propos de son ancien président, tout en assurant que ses opinions sur les joueurs africains et la CAN sont minoritaires au sein du club italien.

"En tant que capitaine du Sénégal, je pense que ce n'est pas une bonne chose de parler d'une équipe nationale africaine de la sorte. Mais je respecte ce qu'il pense",a assuré Kalidou Koulibaly lors d'une conférence de presse.

"S'il pense que son équipe peut jouer sans joueurs africains, c'est à lui de voir, mais je pense que tout le monde n'a pas les mêmes idées que lui au club. Je connais tout le monde là-bas et je connais les supporters, et les supporters non plus ne pensent pas comme ça."

Impossible de faire l'impasse sur la sélection

Kalidou Koulibaly s’est montré aussi très ferme sur ses prochaines participations à la CAN. Selon lui, aucun entraîneur ni aucun club, aussi prestigieux soient-ils, ne pourraient l’empêcher de se rendre en Afrique pour disputer la compétition.

Kalidou Koulibay a remporté la CAN 2021 avec le Sénégal

"Personne ne peut me dire de ne pas choisir mon équipe nationale. J'ai beaucoup d'amour pour mon équipe nationale, pour mon pays, pour les gens pour qui et avec qui je joue. Donc, si quelqu'un me dit de ne pas me rendre en équipe nationale, je pense que c'est la seule fois où je peux en venir aux mains", a-t-il déclaré.

A noter que les clubs, employeurs des joueurs, ont l'obligation, en raison d’un accord signé avec la FIFA, de laisser leurs internationaux rejoindre leurs sélections lors des périodes internationales régies par l’instance dirigeante du football mondial.