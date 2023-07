Julienne Lusenge recompensée par l’ONU

Julienne Lusenge figure parmi les six lauréats du prestigieux Prix des droits de l’homme de l’ONU. Elle est la présidente de l’Association Solidarités des femmes pour la paix et le développement intégral.

La militante congolaiseJulienne Lusenge a été reconnue pour sa contribution pour le respect des droits des femmes dans son pays depuis plus de 40 ans en tant que «leader, artisane de la paix, militante des droits humains et ardente défenseure». Elle devient ainsi la deuxième personnalité congolaise, après le Prix Nobel Denis Mukwege, a être recompensé par l'ONU.

De la prévention et de la réduction de la violence sexuelle et sexiste au renforcement de la participation et du leadership des femmes dans la consolidation de la paix, l'engagement politique et la société civile, Julienne Lusenge permet aux femmes congolaises de prendre le contrôle de leur vie et d'influencer leurs propres communautés.

Malgré les attaques et les menaces qui ont visé directement sa personne et sa famille, elle a continué à défendre les plus vulnérables.

"En 2002, j’ai été attaquée par des groupes armés. J’a été chassée de Bunia, je suis allé à Béni où je me suis installée avec ma famille. On a connu beaucoup de persécutions, des menaces de mort. On a pillé nos affaires. Quatre ans après, ils sont venus encore me menacer. Et la mission de l’ONU a dû délocaliser toute ma famille à Kinshasa", a-t-elle déclaré dans une interview à la DW .

Reconnaissance internationale

Sept ans plus tard, Julienne Lusenge décroche le prestigieux Prix des droits de l’homme de l’ONU pour sa lutte en faveur des populationsfaibles et vulnérablesdans l’est de la RDC. Une lutte marquée par plusieurs réalisations.

"Nous avons un centre médical ici à Bunia qui offre des services holistiques aux femmes victimes de violences sexuelles et aussi aux autres formes de violences faites aux femmes. Il y a l’accompagnement judiciaire et psychologique, il y a la réinsertion socioéconomique, il y a la prise en charge économique et la prise en charge médicale pour les victimes de violences sexuelles et les autres formes de violence", explique Julienne Lusenge.

Dans l'est de la RDC, les femmes et les enfants sont les couches les plus exposées aux viols des groupes armés- Image : Tom Peyre-Costa/NRC

L’Association que dirige Julienne Lusenge travaille aussi pour la cohésion sociale dans les provinces du Nord Kivu et de l’Ituri grâce à un financement de l’Union européenne qui permet aux communautés en conflit de vivre ensemble.

"On amène les communautés qui sont en conflit à travailler ensemble et pendant ce temps on leur donne des formations sur la paix mais aussi sur l’autonomisation, cela leur permet d’avoir des activités génératrices de revenus et à faire des épargnes", dit-elle à DW.

Julienne Lusenge et son organisation travaille également sur des projets qui impliquent des jeunes à risques à Béni et développent des programmes de réinsertion des enfants qui sont nés suite à un viol ou victimes deviols.

Un vrai engagement

C’est l’ensemble des actions que mène l’Association Solidarités des femmes pour la paix et le développement intégral dont Julienne Lusenge est la présidente qui est récompensé par le Prix des droits de l’homme des Nations. Une récompense qui envoie un message clair aux défenseurs des droits humains du monde, qui soutient leurs efforts de promotion des droits et libertés pour tous.

Parmi les précédents récipiendaires du Prix figurent entre autres les prix Nobel de la paix, Jimmy Carter, Nelson Mandela, le Dr Denis Mukwege, la Pakistanise Malala Yusafzai et le Comité international de la Croix-Rouge.