John Magufuli, mort du coronavirus?

La Tanzanie a décrété 14 jours de deuil national après la mort hier (17.03.21) du président John Magufuli, décédé à l’âge de 61 ans, de problèmes cardiaques dont il souffrait depuis dix ans.

Différentes sources contredisent cette version officielle. C'est le cas de Tindu Lissu, candidat àla présidentielle d'octobre 2020, exilé depuis en Belgique. Celui-ci affirmait déjà il y a quelques jours que John Magufuli était hospitalisé dans un hôpital de Nairobi, la capitale du Kenya, souffrant d'une forme sévère de Covid-19.

Mais ces révélations avaient été démenties par le gouvernement tanzanien alors que le président, habituellement omniprésent, n'était plus apparu en public depuis le 27 février.

Au lendemain de l’annonce de la mort de John Magufuli, Tindu Lissu a maintenu ses affirmations, dans une interview diffusée sur la chaîne télévisée kényane.

"La seule chose qui me surprend est le fait qu’ils continuent à mentir, jusqu'à maintenant. Même maintenant qu'il est mort, son gouvernement continue de mentir. Magufuli est mort du coronavirus."

Le 9 mars 2021, l’universitaire britannique Nic Cheeseman, professeur de démocratie à l'université de Birmingham et spécialiste de la région, avait également affirmé sur son compte tweeter tenir de deux sources différentes que John Magufuli était "sérieusement malade" du coronavirus.

"Il faut respecter les mesures barrières"

Ce jeudi (18.03.21), plusieurs pays africains dont le Togo ont présenté leurs condoléances au peuple tanzanien. Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, ne voulant pas "rentrer dans la controverse", a tenu tout de même à rappeler que la Covid-19 est bien là et qu’il faut se protéger.

"Qu'il soit décédé de la Covid-19 ou pas, nous devons faire attention. Nous traversons une période de pandémie et la seule chose que nous puissions faire, c'est de nous protéger, de porter des masques, de respecter les mesures barrières. Ce qui est indispensable et nécessaire pour notre propre santé et pour la santé de toutes nos populations", conseille le ministre des Affaires étrangères du Togo.

Président anti-Covid

La Covid-19, une maladie dont le président défunt s'était employé à minimiser l’impact en Tanzanie. Celui-ci avait plusieurs fois affirmé que son pays s'était "libéré de la Covid" par la prière.

Les vaccins, le président ne voulait pas non plus en entendre parler alors que son pays fait partie des rares sur le continent à n'avoir pas rejoint le dispositif Covax, dont il avait refusé récemment une livraison de doses.

Cette posture d’ignorer la maladie était toutefois devenue difficile à tenir lorsqu'en février, la Tanzanie a connu une vague de décès dont de nombreux officiels tanzaniens, sans que la cause de leur mort soit précisée.

Parmi eux, le premier vice-président de l’archipel semi-autonome de Zanzibar, Seif Sharif Hamad, décédé mi-février 2021, dont le parti a, lui, indiqué qu’il avait contracté la Covid-19.

Le mystère autour des causes de décès des président

Ce n’est pas la première fois que des rumeurs tournent autour des causes de décès d’un chef d’Etat africain.

En juin 2020, les autorités burundaises avaient annoncé la mort de l’ex-président Pierre Nkurunziza, décédé officiellement d'une crise cardiaque, alors que plusieurs sources politiques et médicales avaient affirmé qu’il était mort de la Covid-19

Et si c’est le cas de Magufuli, le monde ne le saura peut-être jamais. En revanche, sa mort offre à la Tanzanie une chance de changer de stratégie dans la lutte contre la pandémie comme l'a fait le Burundi après la mort de Pierre Nkurunziza.

