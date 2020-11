Joe Biden conforte son avance sur Donald Trump

En remportant la victoire dans les Etats du Michigan et du Wisconsin, qui comptent respectivement seize et dix grands électeurs, Joe Biden a fait un grand pas en direction de la Maison Blanche. Le candidat démocrate dispose désormais de 253 grands électeurs, contre 214 au candidat républicain Donald Trump.

Suite à cette annonce, Joe Biden a tenu un discours hier soir, rappelant que cette victoire ne serait pas la sienne seulement, mais celle "pour le peuple américain" :

Si Joe Biden venait à remporter le Nevada (qui dispose de six grands électeurs), il se rapprocherait alors un peu plus du nombre de 270, nécessaire pour être élu président des Etats-Unis.

Mais pour le moment, seuls 86% des bulletins de vote ont été dépouillés dans cet Etat et si Joe Biden est en tête, l'écart entre les deux hommes n'est plus que de 68.000 voix, soit 0,6%.

Batailles serrées en Caroline du Nord, Géorgie et Pennsylvanie

Ailleurs, le dépouillement progresse. Donald Trump, qui avait une certaine avance dans les Etats de Caroline du Nord (15 grands électeurs) et de Géorgie (16), ainsi qu'en Pennsylvanie (20) a vu Joe Biden revenir dans les résultats.

A l'heure actuelle, le président sortant fait toujours la course en tête dans ces trois Etats, mais ne compte que 2,6 points d'avance en Pennsylvanie (50,7% contre 48,1% pour Joe Biden), 1,4 point en Caroline du Nord (50,1% contre 48,7%) et surtout, seulement 0,4 point de plus en Géorgie (49,6% contre 49,2%), où 69% des bulletins ont été dépouillés.

Donald Trump va saisir la justice

Du côté des Républicains, l'heure est à la bataille judiciaire. Donald Trump et son équipe de campagne ont demandé à la justice un recomptage des suffrages dans le Wisconsin, attribué à Joe Biden avec à peine 20.000 voix d'avance. Elle a aussi déposé un recours pour obtenir la suspension des dépouillements en Pennsylvanie et dans le Michigan.

En cas de défaite très serrée, il est possible pour le candidat perdant de demander un recomptage des voix. Pour cela, il faut d'abord attendre que les résultats soit définitivement entérinés, ce qui ne sera probablement pas le cas avant plusieurs semaines.