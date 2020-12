Joachim Löw assure que la Mannschaft est sur le bon chemin

Joachim Löw ne changera pas de cap. C’est en tout cas ce qui ressort de son intervention devant la presse hier après-midi, pour s’expliquer sur les récentes contre-performances de son équipe et la marche à suivre pour l’Euro 2021.

Cette conférence de presse vidéo intervient une semaine après son entretien avec les dirigeants de la DFB (Fédération allemande de football), qui ont décidé de le garder en poste malgré des résultats en dents de scie. Le sélectionneur de la Mannschaft n’a certes pas fermé la porte à un retour du trio Müller-Boateng-Hummels, mais il ne l’a pas vraiment ouverte non plus.

Jerome Boateng, Mats Hummels et Thomas Müller ne font plus partie de la Mannschaft depuis 2018.

Löw comprend la frustration des fans

Selon lui, l’équipe d’Allemagne doit continuer sa métamorphose, être basée sur un socle de jeunes joueurs. Et s’il comprend la frustration des fans quant aux résultats de ces deux dernières années, dont le cinglant 6-0 contre l’Espagne concédé il y a un mois, Joachim Löw assure que son groupe est sur le bon chemin.

Face à l'Espagne, l'Allemagne a essuyé l'un des pires revers de son histoire.





"En 2019, nous avons effectué de profonds changements au sein de l'équipe nationale, et nous sommes convaincus du chemin que nous suivons. Nous savions que nous allions rencontrer des difficultés sur notre route, nous les avons prises en compte. Mais la confiance envers les joueurs, leur travail et leurs performances est là. Je suis absolument convaincu par ce que nous faisons", a notamment déclaré celui qui est en poste depuis 2006.

Le prochain objectif de l’Allemagne est bien évidemment l’Euro, qui se déroulera en juin prochain. Lors de la dernière édition, la Mannschaft avait atteint les demi-finales, tout comme en 2012. Mais le spectre d’une élimination précoce comme lors du Mondial russe plane sur l’équipe.

Bebou brille face à Augsburg

En Bundesliga, Hoffenheim s’est imposé hier soir face à Augsbourg en match en retard de la 10ème journée de championnat. Le TSG a remporté la rencontre 3-1 grâce à un doublé de Florian Grillitsch et une réalisation d’Ihlas Bebou, déjà passeur décisif sur le but du 2-1.

Après ce match, Hoffenheim et Augsbourg sont respectivement 11ème et 12ème au classement. Un classement dominé par le Bayern Munich, qui se trouve juste devant le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig.