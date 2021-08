JO Tokyo 2020 : Les handballeurs égyptiens font l'histoire

Cette qualification est d'autant plus historique qu'elle a eu lieu face au pays qui a inventé le handball, qui n'a rien pu faire face à la puissance de l'Egypte, comme l'a expliqué Johannes Bitter, gardien de l'équipe d'Allemagne, à l'issue de la rencontre :

"Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cette défaite. Nous n'avons pas été assez efficaces devant, tandis que derrière, nous n'avons jamais été capables d'arrêter les Egyptiens et leur présence physique. Notre élimination est logique."

En demi-finales, l'Egypte sera opposée à la France, vice-championne olympique en titre.

Deuxième doublé pour Thompson-Herah, Ta Lou cinquième

En athlétisme, Marie-Josée Ta Lou a tout donné, mais elle n'a pu monter sur le podium. Avec un chrono de 22'27'', la sprinteuse ivoirienne a fini cinquième du 200m. C'est Elaine Thompson-Herah qui a remporté l'épreuve, signant ainsi un nouveau doublé 100m-200m après celui de 2016. La Namibienne Christine Mboma, 18 ans seulement, a terminé deuxième.

Biles souhaite plus de discussions sur la santé mentale

Enfin en gymnastique, Simone Biles a fait son retour et a participé à l'épreuve de la poutre. Une épreuve à l'issue de laquelle elle a remporté la médaille de bronze. Mais plus important encore que les trophées, la gymnaste américaine, qui avait dû renoncer à plusieurs épreuves en raison de la pression et de la perte de repères dans l'espace, espère qu'à l'avenir, le sujet de la santé mentale sera beaucoup plus abordé, pour que son histoire ne se répète pas avec d'autres athlètes :

"Concernant le sujet de la santé mentale, je pense qu'on devrait en parler beaucoup plus, notamment avec les athlètes. Je sais que certains d'entre nous traversent les mêmes choses et on nous dit toujours d'aller au bout de nous-mêmes. Maintenant, nous sommes tous un peu plus âgés et nous pouvons parler en notre nom", a déclaré Simone Biles en conférence de presse. "Au final, nous ne sommes pas que des objets de divertissement ; nous sommes aussi des êtres humains. Et il y a des choses qui se passent en coulisses avec lesquelles nous devons composer, en plus du sport."

L'Allemagne revient dans la course

Au classement des médailles, la Chine domine toujours, avec 69 récompenses dont 32 en or. L'Allemagne, qui a notamment remporté une médaille d'or aujourd'hui en saut en longueur grâce à Malaika Mihambo, se classe 7è.