JO Tokyo 2020 : la sensation Hafnaoui

C’est une véritable sensation qu’a provoqué le jeune nageur Ahmed Hafnaoui. A 18 ans seulement, alors qu’il s’était qualifié de justesse pour la finale du 400m nage libre, le Tunisien a créé l’exploit en s’imposant face aux nageurs américain et australien, pourtant largement plus expérimentés que lui.

Pour remporter la deuxième médaille d’or tunisienne de l’histoire des JO en natation, Hafnaoui a battu son record personnel. Une performance d’autant plus retentissante qu’il l’a réalisée en partant du couloir 8, celui qui se trouve le plus excentré et donc le plus difficile. Avant lui, seuls deux nageurs s'étaient déjà imposés en finale en partant de ce couloir dans l'histoire des JO.

Les louanges de Michael Phelps

Ahmed Hafnaoui à la sortie du bassin après sa course

Devant un tel exploit, beaucoup sont restés sans voix, dont ses concurrents du jour. Mais pour la légende de la natation Michael Phelps, la performance d’Hafnaoui est surtout le signe d’une discipline qui se démocratise et peut voir s’imposer n’importe qui.

“Il a réalisé une prestation incroyable. Être capable de nager comme ça, depuis le couloir huit en plus, c'est fou", a déclaré Michael Phelps après la course d'Hafnaoui.

"Comparé aux autres JO, je pense que chaque personne qui est en finale aujourd'hui est capable de remporter la médaille d'or. Cela n'a aucune importance d'être couloir un, huit, ou quatre. C'est très serré dans ces finales. Au 400m quatre nages, il y avait moins de deux secondes entre le premier et le dernier. Je pense que, partout dans le monde, des athlètes commencent à se montrer et à nager plus vite. Je trouve ça super. C'est formidable que de voir des gamins osent enfin se montrer pour réaliser leurs rêves."

L'émotion visible d'Hafnaoui

L'intéressé était évidemment très ému après sa victoire. Du podium à la conférence de presse, Ahmed Hafnaoui n’a pas réussi à cacher sa surprise et son émotion.

"J'y ai cru quand j'ai touché le mur, mais quand j'ai vu que j'étais premier, j'étais tellement surpris, je ne m'y attendais pas. J'étais en larmes, parce que c'était formidable de voir le drapeau de mon pays et d'entendre l'hymne national en fond. Je suis tellement fier. Je dédie cette médaille d'or à toute ma famille, ma mère, mon père, mes sœurs, et j'espère qu'ils sont fiers de moi", a-t-il confessé après la cérémonie des médailles.

Et cette médaille d’or d’Ahmed Hafnaoui, conjuguée à celle d’argent remportée la veille par Mohamed Jendoubi en taekwondo, place la Tunisie tout en haut du classement des médailles concernant le continent africain. Avec deux breloques à son compteur, la Tunisie est pour l’instant le seul pays d’Afrique à avoir décroché des médailles pour l’instant.