JO Tokyo 2020 : La Guinée sera de la partie

Mercredi dernier, la Guinée avait annoncé son retrait des JO. Raison évoquée : la pandémie de coronavirus. "En raison de la recrudescence de variants de la Covid-19", le gouvernement, "soucieux de préserver la santé des athlètes guinéens, a décidé avec regret l'annulation de la participation de la Guinée" aux jeux de Tokyo, avait écrit Sanoussy Bantama Sow le ministre des Sports, dans un courrier adressé au président du Comité olympique guinéen.

La délégation guinéenne sera protégée

Moins de 24 heures après cette annonce, retournement de situation : la Guinée sera bel et bien présente à ces Olympiades, "après avoir eu l'assurance que toutes les dispositions sanitaires seront prises pour protéger la délégation guinéenne", a déclaré hier Sanoussy Bantama Sow :

"Les Guinéens ne peuvent pas comprendre que la Guinée ne soit pas de la partie. Le chef de l'Etat a compris, il a pris son téléphone, il a contacté ses relations pour se rassurer que la délégation guinéenne sera protégée, sera dans de très bonne conditions pour nous éviter de choper cette maladie, cette pandémie maudite", a déclaré le ministre des Sports.

Pas une question d'argent

La question du retrait avait fait jaser en Guinée, surtout après qu'une source du gouvernement restée anonyme avait déclaré que ce retrait était plus une question d'argent que de santé. "Le dossier avait été surfacturé, voilà pourquoi le ministère ne peut pas payer", avait déclaré cette source. Des propos que Sanoussy Bantama Sow a balayé d'un revers de main :

"On n'ose pas surfacturer surtout que le président de la république Alpha Condé a dit de gouverner la Guinée autrement. N'oubliez pas que cette délégation comprend 19 personnes. Une délégation de foot comprend au moins 40 personnes", a rappelé le ministre des Sports, qui conduira lui-même la délégation. "Donc comment on peut être capable de voyager plusieurs fois dans l'année une délégation de plus de 40 personnes et être incapable de faire voyager un groupe de 19 personnes ? Donc ça n'a rien avoir aux problèmes d'argent".

Cinq athlètes à Tokyo

La Guinée, qui participera donc pour la 12ème fois de son histoire aux JO, enverra donc cinq athlètes à Tokyo : Fatoumata Yarie Camara (en lutte libre), Mamadou Samba Bah (en judo), Fatoumata Lamarana Toure et Mamadou Tahirou Bah (en natation) et enfin, Aissata Deen Conte (en athlétisme, pour l'épreuve du 100m féminin).