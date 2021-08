JO Tokyo 2020 : doublé kenyan sur le 800m !

Les athlètes africains n'ont pas déçu aujourd'hui dans les épreuves d'athlétisme.

Sur le 800m hommes, les Kenyans ont réalisé un doublé. Emmanuel Korir a devancé son compatriote Ferguson Rotich. C'est le deuxième doublé kényan dans cette discipline après celui réalisé en 1992 à Barcelone. Le 800m est l'une des disciplines favorites des Kenyans qui ont remporté six des dix derniers titres olympiques sur cette distance.

Sur le 3.000m steeple féminin, c'est l'Ougandaise Peruth Chemutai qui s'est imposée. La jeune athlète de 22 ans a largement devancé l'Américaine Courtney Frerichs et la Kényane Hyvin Jepkemoi, vice-championne olympique en titre.

Peruth Chemutai, 22 ans seulement, a écrit une belle page de l'histoire de l'athlétisme ougandais

De Grasse succède à Bolt

Concernant le sprint, et le 200m hommes, les Américains ont de nouveau été défaits. Après trois titres olympiques de suite remportés par la Jamaïque par le biais de la légende Usain Bolt, ils ont cette fois-ci été battus par un Canadien, Andre de Grasse. Les Etats-Unis doivent donc se contenter des places de deuxième et troisième sur le podium.

Thiam prend la tête

En heptathlon, après une journée de compétition, Nafissatou Thiam est en tête de ce concours qui comporte huit disciplines. L'athlète belge aux origines sénégalaises est donc bien placée pour conserver son titre olympique obtenu en 2016 à Rio. Chez les hommes, en décathlon, c'est le Canadien Damian Warner qui est en tête. Kevin Mayer, recordman du décathlon, est actuellement 5ème et ce malgré une blessure au dos qui le diminue énormément.

Nafissatou Thiam se bat pour confirmer son titre de 2016

Au tableau des médailles, la Chine est toujours en tête avec 70 médailles dont 32 en or devant les Etats-Unis et le Japon. L'Allemagne reste au 7ème rang avec 32 médailles. La première nation africaine est le Kenya, à la 38ème place, avec cinq breloques, dont une en or.

La mission de Zango

Enfin un mot du programme de demain, ou plutôt de cette nuit, décalage horaire oblige, avec à 2h du matin en temps universel, le concours du triple saut. Et le Burkina Faso retiendra évidemment son souffle pour son porte-drapeau : Hugues Fabrice Zango. Le Burkinabè, détenteur du record du monde en salle, est un des favoris de la compétition. Mais après une phase de qualifications très compliquée mardi, il sait qu'il devra faire beaucoup mieux pour ramener au pays la première médaille olympique de son histoire.