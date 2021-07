JO Tokyo 2020 : face au Covid-19, les Japonais inquiets

Deux joueurs de l'équipe sud-africaine de football ainsi qu'un membre de l'encadrement, installés dans le Village olympique, ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé l’organisation de Tokyo 2020 hier.

58 cas depuis le 1er juillet dernier

Outre le cas des sportifs sud-africains, plusieurs Britanniques ont, eux, été déclarés cas contacts. Six athlètes britanniques et deux membres de l'encadrement ont été contraints à l'isolement à leur arrivée au Japon après avoir été en contact avec une personne extérieure testée positive, selon l'Association olympique britannique (BOA). Enfin ce lundi (19.07.), c'est un joueur de l'équipe tchèque de beach-volley masculin qui a été testé positif.

Ces nouveaux cas positifs inquiètent car ils surviennent à un moment où les sportifs commencent à arriver en masse dans la capitale japonaise. Depuis le 1er juillet dernier, sur les 20.000 personnes (sportifs, dirigeants, journalistes) qui sont déjà arrivées sur le sol nippon, 58 personnes ont été testées positives au coronavirus.

Une chaîne de contamination pourrait donc malheureusement rapidement voir le jour. "Il est inévitable que nous ayons des cas", a reconnu dimanche Christophe Dubi, directeur des Jeux au sein du CIO, et ce malgré les règles de distanciation sociale très strictes mises en place dans le village et les tests quotidiens effectués sur toutes les personnes présentes aux JO.

Les manifestations continuent

Et le spectre d’une recrudescence des cas dans l’archipel en raison des JO inquiète une partie du peuple japonais. Déjà mécontents de la tenue de la compétition en raison des problèmes économiques que traverse le pays durant cette crise sanitaire, de nombreux citoyens estiment que ces JO doivent être annulés par crainte de voir l’épidémie reprendre de plus belle.

Tous les jours, des protestations ont lieu un peu partout dans le pays, notamment là où Thomas Bach se trouve.

Des manifestants devant le palais d'Akasaka, la maison des hôtes d'Etat

Dimanche, alors que le président du CIO était invité à un banquet à Tokyo, à la maison des hôtes d’Etat, ils étaient une vingtaine à protester devant le bâtiment. Pour Monsieur Shigami, retraité de 62 ans, il est tout simplement inhumain de continuer comme si de rien n’était.

"C'est contre l'éthique (de base) d'organiser un événement aussi festif alors que le monde souffre tellement. Je pense qu'il est mal d'organiser les Jeux olympiques pendant cette période, si nous respectons vraiment la vie humaine et souhaitons protéger les gens”, estime ce retraité de 62 ans.

Thomas Bach appelle les Japonais à de la compréhension

Un peu plus tôt, samedi, Thomas Bach a répondu aux réfractaires.

Thomas Bach, le patron du CIO (Comité International Olympique)

"Nous sommes au courant du scepticisme d'un certain nombre de personnes ici, au Japon. J'appelle néanmoins les Japonais à accueillir les athlètes qui viennent disputer la compétition de leur vie, et à reconnaître que ces athlètes ne viennent pas à n'importe quel prix ici. Tout comme le peuple japonais, ces sportifs souhaitent que ces Jeux se déroulent dans des conditions sûres", a assuré le président du CIO lors d'un discours prononcé samedi dernier. "Pour ce faire, ils se plient à des mesures sanitaires très strictes, qui font de ces Jeux Olympiques l'événement sportif le plus strict au monde".

Les Jeux Olympiques doivent commencer ce vendredi 23 juillet par la traditionnelle cérémonie d’ouverture.