JO Tokyo 2020 : Barega sacré sur 10.000m

Appelez-le "Le roi Selemon". A 21 ans seulement, Selemon Barega a remporté l'or sur l'une des distances symboliques des Jeux Olympiques. L'Ethiopien, qui s'est imposé en 27min43sec22'', a devancé les Ougandais Joshua Cheptegei et Jacob Kiplimo.

Niyonsaba disqualifiée

Du côté des femmes, cruelle désillusion pour Francine Niyonsaba. L'athlète burundaise, qui s'est retrouvée à concourir sur 5.000m a certes terminé parmi les premières lors de sa série, mais elle a été disqualifiée, en raison d'une faute de marche. Terrible pour Francine Niyonsaba qui n'avait pas le droit de concourir sur sa spécialité, le 800m, en raison d'un trop fort taux de testostérone, et qui a dû se battre pour pouvoir disputer l'épreuve du 5.000m aux Jeux Olympiques.

Francine Niyonsaba, disqualifiée en vertu d'un point de règlement

Zverev barre la route de Djokovic

En judo, Teddy Riner, double champion olympique en titre, s'est contenté de la médaille de bronze dans la catégorie des + de 100kg. Médaille de bronze également pour Romane Dicko, judokate française d'origine camerounaise, dans la catégorie des + de 78 kg.

Enfin en tennis, le rêve d'une médaille d'or est fini pour Novak Djokovic. Le Serbe, numéro un mondial s'est d'abord incliné en trois sets en demi-finale du simple face à l'Allemand Alexander Zverev (1-6, 6-3, 6-1) avant de s'incliner en double mixte, en compagnie de Nina Stojanovic, face à la paire russe Aslan Karatsev-Elena Vesnina (7-6, 7-5).

L'émotion d'Alexander Zverev, qui a la possibilité de remporter un premier titre majeur

An San, 20 ans, trois médailles d'or

Enfin, la belle histoire du jour nous vient du tir à l'arc, avec la médaille d'or remportée par An San chez les dames, en individuel. En finale, la Sud-Coréenne s'est imposée sur une ultime flèche face à la Russe Elena Osipova. Une ultime flèche sur laquelle la jeune femme de 20 ans n'a pas tremblé :

"J'avais déjà disputé une prolongation en demi-finales, donc je me suis dit que j'étais capable de le refaire. Quand j'ai tiré, je savais que j'allais faire un 10. La flèche a atterri dans le 10 et après, j'étais tout simplement heureuse", a déclaré l'archère en conférence de presse.

Ciblée tout au long de la semaine par des internautes coréens ultra-conservateurs qui lui ont reproché une coupe de cheveux trop courte et trop masculine, An San a fait taire les critiques en remportant sa troisième médaille d'or de ces Jeux, après celle en double mixte et celle par équipes chez les dames.

Au tableau des médailles, la Chine est première avec 38 récompenses, dont 19 en or. Belle moisson pour les nations africaines ce jour : outre la médaille d'or pour l'Ethiopie et celles d'argent et de bronze pour l'Ouganda, l'Afrique du Sud a remporté une médaille d'or également. Elle est l'œuvre de Tatjana Schoenmaker en natation. La nageuse sud-africaine a remporté le 200m brasse en établissant un nouveau record du monde.