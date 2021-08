JO Tokyo 2020 : Alexander Zverev remporte l'or olympique

Il aura fallu du temps à Alexander Zverev pour confirmer tous les espoirs placés en lui. Si le natif de Hambourg, âgé de 24 ans, est un membre du Top 10 mondial depuis plusieurs années maintenant, son palmarès lors des grands rendez-vous laissait encore à désirer.

La plus grande des récompenses

Il y avait bien cette victoire aux Masters de 2018 mais même l'intéressé le concède, gagner aux JO est bien plus symbolique, surtout après avoir battu en demi-finale le numéro un mondial Novak Djokovic dont les JO étaient le principal objectif :

"Il n'est pas possible de gagner quelque chose de plus grand qu'une médaille olympique. C'est le plus grand événement sportif du monde, c'est incomparable avec le reste. J'ai une médaille d'or autour du cou, c'est incroyable !", a déclaré Zverev à l'issue de la rencontre.

Une victoire pour l'Allemagne

Pour aller chercher l'or olympique, Alexander Zverev a puisé dans son amour du maillot. Alors que le tennis est d'ordinaire un sport où la nationalité sportive compte peu, les JO sont un moyen pour les tennismen de faire partie d'une équipe nationale, d'un collectif, notamment au sein du village olympique. Selon Zverev, ces conditions l'ont largement aidé à de transcender.

"D'une manière générale, tu joues au tennis pour toi-même. Mais à aucun moment, je n'ai pensé à moi durant ce tournoi", a affirmé Zverev. "J'ai vraiment joué que pour l'Allemagne, pour tous les athlètes au village olympique, pour tout le monde au pays. C'est pourquoi je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens."

C'est la première fois depuis 1988 que le tennis allemand remporte une médaille d'or aux JO. À l'époque, Steffi Graf avait remporté l'or à Séoul (Corée du Sud), une récompense qui lui avait permis de faire le Grand Chelem Doré - c'est-à-dire remporter les quatre tournois du Grand Chelem (Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon, US Open) et la médaille d'or aux Jeux Olympiques.

Cette médaille fait du bien au contingent allemand. L'Allemagne est normalement une nation forte des JO mais cette année, elle ne compte, après une semaine de compétition, que 19 médailles dont seulement quatre en or et ne pointe donc qu'au 11ème rang au classement.