JO Paris 2024 : de polémique en polémique

Ces annonces concernent notamment les transports : alors que dans son dossier de candidature, en 2017, le comité d'organisation avait promis la gratuité des transports pour les personnes munies de billets pour les épreuves des JO, la région Île-de-France, via sa présidente, Valérie Pécresse, a annoncé que le prix du ticket de métro allait doubler du 26 juillet au 11 août prochains, passant ainsi de 2,10 euros à 4 euros. Par ailleurs, le prix d'un pass allait être fixé à 16 euros par jour ou 70 euros la semaine.

Un dispositif de sécurité plus que renforcé

Autre annonce qui a défrayé la chronique : celle concernant le dispositif de sécurité. Pour chaque site, il y aura quatre périmètres de sécurité, avec des contrôles et des fouilles qui seront systématiquement organisés.

Usain Bolt était à Paris lors de la cérémonie pour la torche olympique, en juillet 2023 Image : Christophe Ena/AP Photo/picture alliance

Le préfet de Paris Laurent Nuñez a également annoncé le retour du QR code, qui sera obligatoire (comme lors de la pandémie de Covid-19) et qu'il faudra présenter lors des contrôles pour pouvoir se rendre ou traverser les sites en question. Des mesures qui ont suscité la colère, notamment sur les réseaux sociaux, certains parlant même d'entrave à la liberté de circulation. Mais pour Laurent Nuñez , ce dispositif est tout à fait normal :

"Évidemment qu'on va avoir une zone de contrôle très étroite et j'en parle tous les jours des Jeux olympiques avec le ministre de l'Intérieur et on y travaille d'arrache-pied. Évidemment, enfin c'est vraiment là pour le coup, s'il y avait un incident grave sur les jeux, c'est la responsabilité première du ministre de l'intérieur et du préfet de police, donc évidemment qu'on y travaille et je ne comprends pas qu'on ne comprenne pas. Ça me dépasse", a déclaré le préfet de police de Paris en conférence de presse.

Les étals de bouquinistes ont été priés de plier bagage pour la cérémonie d'ouverture des JO, qui se déroulera le long de la Seine. Image : Abdullah Firas/ABACA/IMAGO

"Surtout que généralement ceux qui comprennent pas sont les mêmes qui viennent vous dire, quand il y a un problème "quelle bande d'abrutis ils n'avaient pas pensé à ça" donc oui on pense à toutes les hypothèses, voilà on en exclut aucune et oui il y aura un contrôle des piétons, il y aura un contrôle des piétons."

15 millions de visiteurs attendus

Ces polémiques s'ajoutent à celles déjà existantes, comme celle autour des lignes de métro pas encore prêtes, l'exploitation d'ouvriers sans papiers sur les chantiers des Jeux ou encore la réquisition des logements étudiants pour pouvoir accueillir les touristes venus des quatre coins du monde. Près de 15 millions de personnes sont attendues pour ces Jeux.