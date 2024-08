JO 2024 : les Africains en manque des médailles

Lors des derniers JO à Tokyo, l'Afrique avait obtenu 37 médailles dont onze (11) en or. Un bilan moins satisfaisant par rapport aux JO 2016 à Rio.

Les athlètes africains avaient empoché 45 médailles dont 10 en or à Rio de Janeiro au Brésil. Onze nations du Continent avaient contribué à cette performance historique.

Mais pour cette 33e édition, neuf (9) nations africaines se sont distinguées à quatre jours de la fin de la compétition avec 17 médailles au compteur. Le marathonien kenyan, Benson Kipruto estime que les JO ne se ressemblent pas :

"C'est différent à cause en premier, de la température, du relief du parcours lui-même est si difficile. A Tokyo c'était différent, en termes de température",a-t-il expliqué.

Les nations africaines avec l'or

Cinq pays ont déjà empoché l'or : l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Ouganda, l'Algérie et le Maroc. Le Kenya est en tête avec 5 médailles en tout. L'Afrique du Sud vient en deuxième position avec 4 médailles, et l'Ouganda 2 médailles.

Et au classement général, les Etats Unis sont en tête avec plus de 90 médailles dont une vingtaine en or. Les Etats-Unis sont suivis par la Chine plus de 60 médailles dont une vingtaine en or.

L'Australie est en troisième position avec plus de 40 médailles la France quatrième avec aussi une quarantaine de médailles et le Royaume-Uni est en cinquième position.