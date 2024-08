JO 2024 : le Kenya fait honneur à l'Afrique en athlétisme

Les athlètes kényans, habitués de podium, ont une fois de plus excellé dans les épreuves de course lors des JO de Paris.

L'Afrique du Sud, la Tunisie et l'Egypte ont été les premières sur le continent à gagner des médailles cinq jours seulement après l'ouverture des Jeux (26 juillet dernier).

Les athlètes africains se sont notamment distingués lors des épreuves d'athlétisme, notamment dans les disciplines de fond et de demi-fond dans lesquelles ils excellent.

Kipyegon entre dans l'histoire

Déjà titrée sur le 1500 m aux JO de Rio en 2016 et en 2021 aux JO de Tokyo, Faith Kipyegon a réalisé samedi dernier un troisième exploit d'affilé au 1500 m en 3 min 51 sec 29.

L'athlète kényane détenait déjà un record du monde sur le 1 500 m en 3'49''11, elle est désormais la seule au monde sacrée triple championne olympique :

"Le fait d'avoir marqué l'histoire aujourd'hui est tout simplement incroyable. Je veux remercier Dieu, sans oublier mes concurrentes, car elles m'ont poussée jusqu'à mes limites", s'en est réjouie.

Emmanuel Wanyonyi (Kenya), champion olympique du 800 m Image : JON OLAV NESVOLD/BILDBYRÅN/picture alliance

Wanyonyi , nouveau roi du 800 mètres

Dès le coup d'envoi, le coureur Kényan Emmanuel Wanyonyi a pris les devants, imposant un rythme effréné.

Au dernier tour de la piste, il a su conserver son énergie jusqu'à l'accélération avant la ligne d'arrivée pour signer un temps record de la saison : 1'41'19. Il a ainsi réalisé le troisième meilleur chrono de l'histoire du 800m à l'âgé de 20 ans seulement.

Le Canadien Marco Arop est arrivé à un centième près 1'41''20. Et le podium a été complété par l'Algérien Djamel Sedjati en 1'41''50, offrant ainsi une médaille de bronze à son pays l'Algérie.

L'Algérie dans le top trois africain

Si le Kenya est leader en Afrique 11 médailles dont 4 en or, l'Algérie vient en deuxième position. Les athlètes algériens sont deuxièmes au classement africain des médailles. avec 3 médailles dont deux en or.

La jeune gymnaste Kaylia Nemour a décroché l'or aux barres asymétriques le 04 août dernier. Elle est devenue la première africaine à offrir une médaille en gymnastique au continent.

La Boxeuse Imane Khelif a aussi remporté l'or dans la catégorie des moins de 66 kg avant le bronze de samedi signé Sedjati en 800 m hommes.

L'Afrique du Sud ferme la marche au podium des pays africains avec 6 médailles dont une en or.

D'autres pays dont les athlètes sont médaillés sont : l'Ethiopie, l'Egypte, la Tunisie, le Botswana, l'Ouganda, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Cap Vert ainsi que la Zambie.

Malaika Mihambo (Allemagne), vice-championne olympique en triple saut Image : Sven Hoppe/dpa/picture alliance

L'Allemagne occupe la dixième place

Avec 33 médailles au total dont 12 en or et 13 en argent, l'Allemagne occupe la 10e place des pays médaillés. Et parmi toutes ses médailles, 17 ont été remportées au cours de la dernière semaine des JO dont 7 en or et 7 en argent.

En Volley Beach, Clemens Wicler a remporté la médaille d'argent. Il espère que cela aiderait à davantage valoriser ce sport dans son pays:

"Quand vous dites que vous êtes un sportif ou un entraîneur en beach-volley, cela n'est pas considéré comme un métier en Allemagne. Les gens te disent, à tort ou à raison : Est-ce que tu fais ça comme travail à temps partiel ? Comment gagnes-tu ton argent ? "a-t-il dit.

Le médaillé d'argent olympique espère que cette manière de voir les choses pourra changer, si ce sport était considéré comme un métier :

"Je pense que les Jeux Olympiques sont certainement un énorme pas en avant à cet égard, car ils mettent le sport au centre de l'attention du monde. Et cela pourrait peut-être aussi aider la société à revoir la situation actuelle en ce qui concerne notre sport."

Les Américaines invaincues depuis 32 ans

En basketball féminin, la finale des JO a opposé ce dimanche la France aux Etats-Unis. Les Américaines se sont sur le fil imposées 67-66.

Le coach des Bleues Jean-Aimé Toupane estime que ses joueuses ont toutefois fait preuve de ténacité dans cette finale face aux Américaines :

"Évidemment, aujourd'hui, c'est une question de résultat, mais ce n'est pas seulement le résultat qui compte mais le chemin que nous avons suivi ensemble et je suis tellement satisfait de ce qu'elles ont fait", a-t-il déclaré.

Les basketteuses américaines sont désormais octuples championnes olympiques en titre. Elles n'ont surtout plus perdu le moindre match aux Jeux olympiques depuis 32 ans (1992), remportant 61 rencontres d'affilée.