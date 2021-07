JO 2020 : quelle est la part de l'Afrique ?

Les Jeux Olympiques vont débuter dans une semaine à Tokyo, au Japon. Au total, 11.000 athlètes vont participer à la compétition, mais le continent africain est faiblement représenté. Par exemple, la dernière édition des JO qui a eu lieu au Brésil en 2016 s'était soldée par 45 médailles pour l'Afrique, soit 5% des médailles prévues, réparties entre onze pays. Le Kenya et l'Afrique du Sud s'étaient taillé la part du lion, raflant 24 médailles à eux deux.

Les pays comme l’Egypte et la Tunisie se sont contentées de trois médailles, l’Algérie en a eu deux autant que la Côte d’Ivoire. Le Nigeria , le Maroc , le Niger et le Burundi ont obtenu chacun une (1) médaille, tandis que la majorité des pays africains sont rentrés bredouilles.

Une contre-performance africaine

Si les athlètes africains ont une si faible participation, et des contre - performances, c'est aussi qu'ils manquent d'appuis, de l'avis de Thierry Ndikumwenayo. Arrivé 9e au championnat du monde de Cross Country en 2019 au Danemark, le Burundais ne pourra pas représenter son pays cette année à Tokyo: "Je fais de mon mieux pour m'entrainer, afin d'atteindre les minima exigés, mais c'était difficile pour moi, car on manque de soutien" estime le coureur de 5.000 métres . "Je n'ai aucun autre travail, je m'occupe seulement de ma carrière d'athlète. C'est ce qui me préoccupe car je veux m'améliorer." a ajouté l'athléte de 24 ans.

Six athlètes, dont Francine Niyonsaba, la vice-championne du monde aux JO de 2016 au Brésil, vont porter les couleurs du Burundi aux JO de Tokyo.

Au micro de la Deutsche Welle, Francine Niyonsaba n'a pas voulu s'exprimer avant d'arriver sur le lieu de la compétition. "Je serai disposée à vous accorder une Interview la semaine prochaine", a t-elle promis.