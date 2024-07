JO 2024 : des renforts pour sécuriser les Jeux

Environ 1.800 policiers de 43 pays dont 31 Etats européens sont en renfort, selon le ministère français de l'Intérieur.

Il faut dire que la ville de Paris s'apprête à accueillir près de 15 millions de visiteurs à l'occasion de ces JO. Beaucoup de touristes déjà sur place semblent accueillir favorablement cette initiative, comme cet homme venu des Etats-Unis :

"Je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait une forte présence policière, notamment internationale. Cela aide vraiment les foules internationales à se sentir plus chez elles, plus en sécurité. C'est sympa de voir tout le monde ici, de profiter des jeux et de se sentir en sécurité," a-t-il expliqué.

En plus des renforts venus de l'étranger et des policiers et gendarmes français, des agents de sécurité privée sont mobilisés. Des militaires français aussi.

Des enfants se font photographier sur les rings olympiques sur la place de la Bastille à Paris. Image : David Goldman/AP/picture alliance

Des zones contrôlées

Des dizaines de milliers de barrières sont disposés dans les rues de la capitale française et il faut s'enregistrer et présenter un QR Code pour entrer dans certaines zones.

Des mesures bonnes pour tout le monde estiment nombre de touristes, comme Mateo Lasnier, jeune français de 18 ans venu tout spécialement dans la capitale pour les JO :

"C'est bien pour la France, car cela nous donne plus de sécurité, et je pense que c'est bien de rassembler tous les pays. Cela montre que nous sommes tous unis et que nous nous entraidons, et qu'il faut vraiment protéger les Jeux Olympiques et faire en sorte que tout se déroule sans problème" fait-il croire.

Outre ces 1800 policiers étrangers, des gendarmes français ont été appelés en renfort depuis toutes les régions de France dans le cadre des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques.

En moyenne, au total, 30.000 membres de forces de l'ordre seront mobolisés chaque jour. Jusqu'à 45.000 le jour des plus gros événements comme vendredi pour la cérémonie d'ouverture.