Les jeunes diplômés congolais à la recherche d'un emploi

"J'ai trois enfants chez mes parents. Depuis que j'ai terminé mes études, je n'ai jamais été engagé nulle part. Ça me fait du mal. Mon rêve est que j'ai du travail puisque mes parents m'ont fait étudier. J'ai étudié les relations internationales, mais jusqu'aujourd'hui je ne fais rien. Que le gouvernement nous aide. S'il veut que nous travaillions, on va travailler. On est compétent."



Patrick Konga est l'un des jeunes qui vivent sans emploi ici à Kinshasa. Il est pourtant porteur d'un diplôme de licence en relations internationales obtenu depuis 2018 à l'Université libre de Kinshasa, l'ULK, une des 37 institutions d'enseignement supérieur de la capitale congolaise.

Nombreux jeunes touchés

Le cas de Patrick n'est pas isolé. Les jeunes sans emploi sont nombreux. Désiré Ebondo a également obtenu une licence en économie de l'Université de Lubumbashi, l'UNILU, en 2019. Il tente de remédier à sa situation précaire en vendant des accessoires de téléphones portables pour sa survie.



"Cette petite activité me donne certainement cette force-là de pouvoir vivre parce que je n'ai pas d'autre profession qui puisse me donner la stabilité dans ce pays. J'ai toujours rêvé d'être un homme d'affaires, mais la RDC a encore des sérieux problèmes. Beaucoup sont des licenciés, beaucoup sont des gradués et si le gouvernement parvenait quand-même à bien mettre les choses au sérieux, je crois que cette affaire de chômage pourrait quand même prendre fin."

Marché de l'emploi saturé

Les travailleurs plus âgés ne veulent pas céder leurs postes aux jeunes, dans un pays où la pension de retraite est presqu'inexistante. Les jeunes font alors ce que François Tshitenga, licencié en Sciences politico-administratives de l'Université de Kinshasa depuis 12 ans, qualifie de "prostitution professionnelle" :



"Je me débrouille dans des métiers et différentes choses que je ne peux pas épingler. Mais j'espère qu'un jour, ça pourra aller avec l'effort que le gouvernement est en train de fournir afin d'éviter cette prostitution professionnelle. On peut être licencié en droit mais vendeur dans une boutique. Chez nous au Congo, ce sont toujours des vielles personnes qui occupent tous les postes. Nous sommes sacrifiés. Nous ne sommes pas considérés dans notre société congolaise."





Obligation étatique

En vertu de la Constitution de la RDC, l'Etat garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante. Mais pourquoi cela n'est-il pas respecté ?

"L'Etat ne respecte pas l'engagement d'assumer ou d'assurer cette responsabilité de droit du travail", explique Djamba Omekenge, avocat au barreau de Kinshasa/Matete. "C'est comme si pour lui c'était resté théorique. Le pays est moins développé en plus. Ce moyen de la création d'emplois est toujours détourné par les différents dirigeants du pays. C'est l'une des causes. Il y a la justice aussi qui ne marche pas. Il aurait fallu que la justice puisse protéger les chômeurs."

Le chômage reste donc une grande préoccupation des Congolais qui doivent aller aux élections le 20 décembre prochain. Les futurs dirigeants devront relever ce défi.