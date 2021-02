Jean-Luc Stalon: 'Il faut un accès équitable aux vaccins'

Alors que la pandémie de Covid-19 continue de se propager dans le monde, on assiste à une course en vue de l’acquisition des vaccins qui sont sur le marché.

Plusieurs pays ont déjà réceptionné les leurs. C’est le cas de l’Egypte, du Maroc et de l’Afrique du sud. Ces doses de vaccins sont cependant insuffisantes. Une situation que déplore Jean-Luc Stalon, docteur en Sciences politiques et représentant du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Cameroun.

Au micro d’Eric Topona, il plaide pour une acquisition équitable de vaccins, notamment pour les pays africains à faible revenus.

Croissance élitiste

Jean-Luc Stalon s’est également exprimé au sujet de la "croissance élitiste", qui est selon lui un phénomène caractérisé par la capture des richesses par une minorité dominante.

Cette réalité croissante dans le monde, explique-t-il, provoque des fractures sociales et des soulèvements multiples : augmentation du prix du pain au Soudan, ras-le-bol de la classe moyenne en France symbolisé par les gilets jaunes, mouvement End Special Anti-Robbery Squad, au Nigéria.

Le représentant du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Cameroun revient aussi sur les conséquences économiques et sociales de la Covid-19, thématique qu’il avait développée dans une tribune publiée début décembre 2020 sur le site de l’Institut français des relations internationales (Ifri).

Selon la Banque mondiale, la Covid-19 pourrait entraîner 150 millions de personnes supplémentaires dans l’extrême pauvreté d’ici 2021.

Dans les pays émergents et les pays en développement, cette crise sanitaire risque de remettre en cause certains progrès et accélérer le creusement des inégalités entre les riches et les pauvres, affirme-t-il.

