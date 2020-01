"Je ne me laisserai pas intimider" - aggression par des néonazis

Notre collègue a reçu des coups, dimanche, lors d'une manifestation qui a réuni quelques 370 manifestants parmi lesquels des membres du parti d'extrême droite "Aube dorée", qui ont participé à ce rassemblement ponctué d'incidents sur la place Syntagma.

C'était la première manifestation après que le procureur général a demandé l'acquittement des politiciens impliqués dans le meurtre du rappeur Pavlos Fyssos, poignardé à mort devant un bar par un supporter de Chrysi Avgi en 2013.

Dans cette affaire, outre le chef du parti Michaloliakos, près de 70 autres accusés sont en procès, accusés du meurtre du rappeur ainsi que d'autres actes de violence et d'appartenance à une organisation criminelle.

Joint au téléphone, notre collègue explique : "Ma collègue Angélique Kourounis et moi-même, en tant que co-auteur, avons réalisé le documentaire 'Aube dorée - une affaire personnelle'. Et depuis trois ans, nous travaillons sur la suite intitulée : 'Aube dorée - et maintenant ?'."

Thomas Jacobi explique qu'en filmant la manifestation sur la place Syntagma, il a remarqué un groupe d'une dizaine de jeunes hommes qui s'étaient détachés de la foule et s'étaient approchés de lui. Lorsqu'on lui a demandé s'il était bien Thomas Jacobi, il a répondu par l'affirmative et ces agresseurs ont commencé à le rouer de coups.

Notre correspondant a déposé une plainte devant la justice après sa sortie d'hôpital, mais il doit se rendre à d'autres rendez-vous médicaux dans un avenir proche. Selon ses propres déclarations, il va bien, à part un oeil au beurre noir, des écorchures sur le nez et des maux de tête.

"Je ne me laisserai pas intimider", dit Thomas Jacobi, avant de poursuivre : "Il est également important de montrer que vous êtes présent. Et ce n'est pas moi qui ai tort parce que je suis allé à la manifestation. Ce sont ceux qui m'ont attaqué qui ont tort."