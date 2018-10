"J’ai reçu mission de tirer le penalty historique. Je l’ai tiré. Le but a été marqué" (Maurice Kamto, MRC)

"J’ai reçu mission de tirer le penalty historique. Je l’ai tiré. Le but a été marqué." Dans sa déclaration de victoire, Maurice Kamto indique parler au nom de la coalition qu’il représente. "Je lui assure à lui-même, et à sa famille, toutes les garanties de sécurité, d’immunité et de respect dues à son statut et au rang des siens. J’en appelle au sens républicain des autorités administratives, des forces de défense et de maintien de l’ordre, afin qu’elles accompagnent positivement ce moment solennel et historique auquel le peuple nous a conviés collectivement de façon mémorable", a déclaré Maurice Kamto invitant Paul Biya à mettre le Cameroun à l’abri d’une crise post-électorale, lui promettant une retraite paisible.

Réactions des autres candidats

L'auto-proclamation de Maurice Kamto suscite une levée de bouclier dans le pays. Le candidat de l’Alliance pour la démocratie et le développement (ADD), Garga Haman Adji estime que si c’était aussi facile, il y aurait plus de vingt-deux millions de présidents au Cameroun. Il accuse Maurice Kamto de créer le trouble. Le président de l'ADD range Maurice Kamto dans la même lignée que Cabral Libii. Celui-ci avait déjà dans une vidéo dimanche (07.07.18) appelé le peuple camerounais à sortir dans la rue pour défendre sa victoire.

De son côté, le candidat Josuah Osih appelle à la retenue jusqu’au résultat de la Cour constitutionnelle alors que le Secrétaire général du RDPC, au pouvoir, appelle les populations à ne pas céder aux sirènes de la manipulation en restant vigilantes.

"Je suis très peiné parce que Maurice Kamto dans cette élection voulait incarner le rôle de l’intellectuel, du technocrate, et surtout du grand juriste qui est reconnu internationalement. Et c’est lui qui viole la loi. Je pense que c’est une insulte à l’égard des milliers de camerounais qui ont voté pour lui. Et c’est en même temps la défaite du bon sens et de l’intelligence", a souligné Hervé Emmanuel Nkom, l’un des porte-paroles de la mission électorale de Paul Biya.

Menaces du parti au pouvoir

Le membre titulaire du Comité central du parti au pouvoir a poursuit que Maurice Kamto est un mauvais perdant qui sera puni. "Il sait lui-même qu’en franchissant cette ligne, il sera frappé par le code pénal dont il a été l’un des rédacteurs. C’est quand même terrible qu’il se fasse rattraper par des documents qu’il a touché des millions pour faire."

Après la déclaration de victoire de Maurice Kamto, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement a aussitôt donné un point de presse à Yaoundé. Il a nindiqué que des mesures efficientes sont déjà prises à l'encontre du candidat du MRC. Maurice Kamto pourrait s’agir d’une mise en résidence surveillée de Maurice Kamto, selon une autre source.