Italie : Samuel Umtiti (Lecce) victime de cris racistes

Selon l'agence italienne Ansa, l'arbitre de la rencontre a été contraint de stopper le match pendant quelques instants en seconde période en raison de cris racistes "venus du secteur visiteur occupé par des supporters de la Lazio".

Ces cris visaient alors Samuel Umtiti, arrivé en prêt cet été dans les Pouilles en provenance du FC Barcelone, mais d'autres cris avaient été entendus en première période ciblant Lameck Banda.

Umtiti ovationné par le public de Lecce

C'est Umtiti lui-même qui a demandé à reprendre la rencontre, "parce qu'il voulait répondre sur le terrain aux insultes reçues", a déclaré le président de Lecce, Saverio Sticchi Damiani, cité sur le site de la Gazzetta dello Sport. Umtiti qui a fondu en larmes à la fin du match, remporté 2-1 par Lecce, et qui a été ovationné par le public du stade de Via del Mare.

De son côté,Gianni Infantino a fait part de sa solidarité avec Samuel Umtiti et Lameck Banda : "Crions haut et fort: NON AU RACISME ! Que l'énorme majorité des supporters, qui sont des gens bien, se soulève pour faire taire tous les racistes une fois pour toutes !", a publié le président de la FIFA sur Instagram.

Première défaite pour Naples

Dans les autres rencontres de la soirée, Naples a subi sa première défaite de la saison. En effet, le leader s'est incliné 1-0 sur la pelouse de l'Inter. Les Napolitains voient l'AC Milan, vainqueur 2-1 sur le terrain de la Salernitana, revenir à cinq longueurs. Quant à la Juventus, elle reste troisième suite à sa victoire 1-0 sur la pelouse de Cremonese.

Cinquième but pour Taiwo Awoniyi

En Angleterre, un doublé de Harry Kane et un but de Son Heung Min ont permis à Tottenham de battre Crystal Palace 4-0. Les Spurs restent cinquièmes. De son côté, Leeds a concédé le match nul 2-2 face à West Ham, tandis qu'Aston Villa n'a pu faire mieux que 1-1 face aux Wolves. Enfin, Nottingham Forest est allé gagner 1-0 sur le terrain de la lanterne rouge Southampton, grâce à un but signé Taiwo Awoniyi. L'international nigérian, transfuge de l'Union Berlin, a inscrit sa quatrième réalisation de la saison.

Ce soir, Chelsea accueillera Manchester City. Un choc qui débutera à 20h en temps universel.