Italie : Balotelli encore une fois victime de racisme

Fortunes diverses pour les équipes de Rome : si l'AS Roma s'est inclinée 2-0 à domicile face au Torino, la Lazio, elle, s'est offert un 9ème succès d'affilée en battant Brescia 2-1.

Un match émaillé par des incidents racistes : des fans de la Lazio s'en sont pris à Mario Balotelli, qui a failli quitter le terrain. "Supporters de la Lazio qui étaient présents au stade aujourd'hui, honte à vous", a publié l'attaquant italien sur Instagram après la rencontre. Ce n'est pas la première fois que Balotelli est victime de cris racistes cette saison. Cela s'était déjà produit à Vérone en début de saison. Dans la soirée, la Lazio a publié un communiqué dans lequel elle condamne le comportement d'une "infime minorité" de ses supporters.

Mario Balotelli en discussions avec Gianluca Manganiello, l'arbitre de la rencontre.

Nübel au Bayern

En Allemagne, c'est encore la trêve, mais certaines équipes se préparent déjà à la saison prochaine. Alexander Nübel, le gardien du FC Schalke 04, a décidé de s'engager en faveur du FC Bayern Munich. Arrivé à Schalke en 2015, le jeune portier de 23 ans partira gratuitement, son contrat arrivant à expiration en juin prochain. Reste à savoir comment il va gérer les six prochains mois, lui qui est capitaine du club de la Ruhr. Reste à savoir également comment il va s'y prendre pour s'imposer en Bavière, et tenter de prendre la place d'un autre ancien de Schalke 04, à savoir Manuel Neuer...

Le Real revient à hauteur du Barca

En Espagne, le mano a mano entre le FC Barcelone et le Real Madrid continue. Dans le derby de Barcelone, le Barca a été tenu en échec par l'Espanyol, score final 2-2. De son côté, le Real Madrid est allé s'imposer 3-0 sur la pelouse de Getafe. Conséquence : les deux géants du football espagnol sont premiers ex-aequo avec 40 points. Le Barca est devant uniquement grâce à la différence de buts (+26 contre +24). L'Atletico Madrid, qui a battu Levante 2-1, est troisième avec 35 points.

Le bel exploit de la JS Saint-Pierroise

En France, on jouait les 32èmes de finale de la Coupe. Rennes, le tenant du titre, a souffert pour battre Amiens. Les Bretons se sont imposés 5-4 aux tirs au but. En revanche, pas de soucis pour le Paris Saint-Germain, qui a battu le modeste club de l'ESA Linas-Montlhéry 6-0. Mené 1-0 par Trélissac, l'Olympique de Marseille a tremblé avant de s'imposer aux tirs au but. Dans l'ensemble, les clubs de Ligue 1 s'en sont bien sortis; seul Toulouse s'est fait sortir par beaucoup plus petit que soi, à savoir le St-Pryvé St-Hilaire FC, qui évolue en quatrième division. A noter sinon la très belle performance de la JS Saint-Pierroise; le club réunionnais est allé gagner 2-1 à Niort. Une performance rare pour un club d'outre-mer.

On jouait également la Coupe en Angleterre. Pas vraiment de surprises lors de ce troisième tour : Chelsea a battu Nottingham Forest 2-0, Liverpool s'est imposé 1-0 contre Everton, tandis que Manchester City a battu Port Vale 4-1. Tenu en échec par les Wolves (0-0), Manchester United aura le droit à un autre match, à domicile cette fois-ci. Même chose pour Tottenham, qui n'a pu faire mieux que 1-1 à Middlesborough. Ce soir, Arsenal reçoit Leeds United.

Clap de fin pour Kasusula

En RDC, une page se tourne du côté du TP Mazembe. Après 16 ans de bons et loyaux services, Jean Kasusula a quitté le club. Le natif de Kisangani, qui joue au poste de latéral gauche, est arrivé en 2003 du côté de Lubumbashi. Avec les Corbeaux, Jean Kasusula a remporté le championnat congolais à neuf reprises, ainsi que trois Super coupes de RDC. Sur le plan continental, il a soulevé trois fois la Ligue des Champions, et fait également partie de l'équipe du TP Mazembe qui était arrivé en finale de la Coupe du monde des clubs en 2010 (finale perdue 3-0 contre l'Inter Milan). C'est donc une légende du club qui tire sa révérence.

Abakar Djarma est candidat à la présidence de l'Union africaine de Judo. Directeur sportif de la plus haute instance du judo africain, le Tchadien souhaite désormais accéder au poste le plus important de l'UAJ. "Si je postule à ce poste, c'est parce que j'ai la ferme conviction de pouvoir apporter un renouveau et un dynamisme croissant pour le développement et la promotion du judo africain", a déclaré Abakar Djarma en conférence de presse, avant d'ajouter que sa vision "s'inscrit dans le dynamisme d'intéresser davantage les partenaires, et ma grande motivation trouve sa source dans l'extraordinaire potentiel dont dispose le continent africain dans le domaine du judo".

Ousmane Hassane, le nouveau roi

En lutte traditionnelle, le nouveau roi des Arènes du Niger s'appelle Ousmane Hassane. Âgé de 25 ans, le lutteur de Tillabéry a vaincu son adversaire Tassiou Sani au cours d'un combat qui n'a duré que cinq minutes. Un combat qui se déroulait dans un stade de Maradi archicomble, qui a accueilli de nombreux amateurs mais également l'ensemble des membres du gouvernement dirigés par le Premier ministre Brigi Rafini qui a officiellement remis le Sabre au gagnant.