Israël tient son gouvernement d’union en pleine crise de Covid-19

Les deux principaux protagonistes de la crise politique, Benny Gantz et Benjamin Netanyahu, sont parvenus, contre toute attente, à s’entendre, lundi (20.04.20) pour la formation d’un gouvernement. Celui-ci va durer trois ans et chacun occupera le poste de premier ministre pour 18 mois.

L’accord est intervenu à la veille de la journée du souvenir de la Shoah.

Dans un communiqué, les deux anciens rivaux ont qualifié cet exécutif de "gouvernement national d’urgence".

Gestion de la crise du Covid-19

A terme, 36 ministres, dont la moitié de chacun des deux camps, vont composer cet exécutif.

Israël aura d’abord un gouvernement d’urgence pendant six mois pour la gestion du nouveau coronavirus, ensuite un gouvernement d’union pour le reste du mandat.

Benjamin Netanyahu, au pouvoir depuis 11 ans, et Benny Gantz seront successivement premier ministre pendant 18 mois. L’un sera vice-premier ministre pendant que l’autre premier ministre et vice versa.

Selon Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l’université de Tel-Aviv en Israël, le nouveau coronavirus a réuni les deux anciens rivaux :

"Ce gouvernement d’union est le résultat d’un compromis et d’une crise politique qui dure maintenant depuis plus d’un an avec trois élections qui n’ont pas produit de résultats clairs. Et puis, surtout, il y a eu entre temps la crise du coronavirus avec ses conséquences économiques très graves."

Israël compte plus de 13.800 cas dont 181 décès, selon l’université John Hopkins. Avant la pandémie, Benjamin Netanyahu et Benny Gantz avaient successivement échoué à former un gouvernement à l’issue des élections législatives.

Immunité pour trois ans

Le leader du parti bleu et blanc avait toujours refusé de former un gouvernement de coalition avec Benjamin Netanyahu à cause de l’inculpation de ce dernier pour corruption.

"Le procès contre lui [Benjamin Netanyahu ndlr], qui a déjà été reporté par la crise du coronavirus, pourrait être reporté à nouveau", selon Stefan Wolfrum, expert d’Israël à la Fondation pour la science et la politique (SWP) en Allemagne.

Le négociateur en chef de Benjamin Netanyahu a indiqué que ce gouvernement avait aussi pour objectif d'appliquer la "souveraineté" d'Israël dans les "implantations en Judée et Samarie".

M. Wolfrum estime que "dès que l’épidémie en Israël sera raisonnablement sous contrôle, il ne sera pas possible d'éviter que le nouveau gouvernement ait à traiter la question des annexions (partielles)".

Selon M. Navon, la formation prochaine de ce gouvernement permettrait en tout cas d’éviter des élections anticipées au moins pour les trois prochaines années.

Les médias israéliens indiquent en revanche que l’accord de coalition ne fait pas que des heureux, notamment au sein des deux partis.

Des milliers d’Israéliens ont ainsi manifesté dimanche (19.04.20) à Tel-Aviv pour empêcher l’alliance entre les anciens deux rivaux.