Islamisme radical : approche différente en Allemagne

En réponse à l'émoi suscité par la décapitation d'un enseignant, la semaine dernière, la police française a procédé ce lundi à des coups de filets. Onze personnes ont été placées en garde à vue et une cinquantaine d'organisations "ennemies de la République" seront dissoutes en Conseil des ministres. Le gouvernement s'apprêterait ainsi à interdire le Collectif contre l'islamophobie en France qui était intervenu pour réclamer le renvoi de l'enseignant qui avait montré à ses élèves une carricature du prophète Mahomet.

Agir plus en amont

Écouter l'audio 02:10 "L'Allemagne a une approche différente de la France" - Götz Nordbruch

En Allemagne, un débat similaire existe à propos de certaines associations musulmanes. "Mais ici, la définition de l'extrémisme est différente de celle en France", explique Götz Nordbruch, co-directeur de l'association Ufuq . "On peut donc lancer des projets de prévention plus rapidement", poursuit-il. Il estime que les méthodes de prévention sont plus efficaces dans un pays qui mise moins sur l'approche sécuritaire que la France.