Introduction du pass sanitaire en Guinée

En Guinée plusieurs variants de Covid-19 existent dans le pays selon les autorités sanitaires. L'un des variants delta est redouté par les médecins spécialistes. Malgré cet état de fait, les mesures barrières sont peu respectées par les populations. Ce qui amène les autorités de Conakry à durcir le ton. De nouvelles dispositions viennent d'être prises pour lutter contre la propagation du virus de la Covid-19.>>> A lire aussi : La fièvre de Marburg présente pour la première fois en Guinée

Pour davantage de vaccination

C'est lors du Conseil des ministres mardi 10 août 2021 que les autorités ont décidé de durcir les mesures sanitaires à cause de la montée du nombre de contaminations dans le pays.

Plusieurs variants de la Covid-19 sont désormais présents en Guinée, d'où de nouvelles mesures prises par les autorités

Les décès dans les hôpitaux ont dépassé la barre de plusieurs dizaines par jour à cause des nouveaux variants, indique le responsable du plus grand centre de traitement contre la Covid-19 à Conakry, le docteur Mohamed Condé:

"Le variant delta est le plus dangereux actuellement, mais le variant beta et le variant alpha aussi sont devenus très dangereux. C'est une annonce pour les populations. Nous leur demandons de se faire vacciner. Le gouvernement à acheter plus de trois cents doses de vaccins. Ces vaccins sont disponibles il est important que les gens se fassent vacciner."

Pass sanitaire obligatoire

Désormais les bars et lieux de divertissements sont fermés. Les forces de l'ordre appliquent à la lettre les instructions, nous confie le directeur adjoint de la communication de la police nationale, le Colonel Mory Kaba :

"Les gestes barrières édictés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, nous allons les respecter à la lettre. C'est-à-dire le port obligatoire des masques, la distanciation sociale dans les véhicules et le couvre-feu."

Les bars et boîtes de nuit ferment. Pas les marchés.

La fermeture des bars, boîtes de nuit et autres lieux de divertissement sont mal perçus par les opérateurs culturels. Sékou Baron, qui travaille dans cette branche, se demande : "pourquoi les hôtels sont ouverts, pourquoi les marchés sont ouverts? Pendant ce temps, nos activités culturelles sont bloquées". Il ressent une injustice : "C'est comme si que c'est seulement lors des activités culturelles que se propage le coronavirus. Moi je peux dire que c'est non et non. La Guinée ne peut pas dire qu'elle a été victime plus que les Européens."

Désormais les personnes venant des pays touchés par des variants comme delta seront soumises à des mesures spéciales une fois sur le territoire guinéen.

>>> A lire aussi : La répréssion des opposants se poursuit en Guinée

Aux frontières, des points de contrôles précis et spécifiques seront érigés comme des barrages filtrants.