LDC : l'Inter domine l'AC Milan et file en finale

Vainqueurs 2-0 lors du match aller, les Intéristes se sont une nouvelle fois imposés face à leurs éternels rivaux de l'AC Milan, cette fois-ci sur le score de 1-0, au terme d'un match étriqué. C'est le capitaine Lautaro Martinez qui a inscrit le seul but de la rencontre, à la 74è minute de jeu, sur un bon service de Romélu Lukaku, entré quelques minutes plus tôt.

Première finale depuis 2010

A l'époque, les Intéristes avaient conquis leur troisième trophée dans la compétition en battant le Bayern Munich 2-0. Cette saison, l'Inter a réalisé une campagne presque parfaite. Grâce notamment à son gardien, le Camerounais André Onana, le club milanais a réussi à disputer huit rencontres sur douze sans prendre de but, pour la plus grande joie de l'entraîneur Simone Inzaghi :

"C'est évidemment une grande émotion, un rêve que j'avais avec les gars, que nous avons nourri dès le tirage au sort. Nous avons dû croire en nous-mêmes et nous sommes arrivés ici par le mérite, personne ne nous a fait de cadeau", a déclaré le technicien italien.

Lautaro Martinez, unique buteur de ce derby retour Image : Marco Bertorello/AFP/Getty Images

"Maintenant, quel que soit notre adversaire, nous n'aurons pas de chance, parce qu'il s'agit de deux grandes équipes d'une qualité incroyable. J'avais regardé le match aller, je regarderai également le retour. C'est une partie ouverte car les deux équipes ont eu de bonnes occasions lors de la première manche. Il est évident que nous suivrons ce match de près."

Qui rejoindra l'Inter Milan en finale ?

C'est la grande question que se posent les fans de football ce soir. D'un côté, il y a Manchester City, qui réalise une superbe fin d'exercice et qui aimerait bien couronner cette saison avec le fameux trophée européen. Une "coupe aux grandes oreilles" qui fuit Pep Guardiola depuis 2009. Connu pour ses inspirations tactiques qui se sont parfois retournées contre lui dans les grands matches, le technicien a promis en conférence de presse que cette fois-ci, il n'allait pas tergiverser :

"Je ne vais pas encore une fois trop gamberger demain, je vous rassure les gars. On ne doit pas faire quoi que ce soit de différent de ce qu'on a fait par le passé, juste essayer d'être plus fluides dans le jeu, mais on sait que nos adversaires ont aussi des armes", a déclaré Guardiola.

Toujours beaucoup de respect entre Pep Guardiola et Carlo Ancelotti Image : Irina R. Hipolito/IMAGO

Le Real Madrid et l'expérience des grands matchs

Car en face, il y a le grand Real Madrid. Une équipe qui a certes été larguée en Liga par le FC Barcelone, mais qui montre à chaque fois un autre visage quand il s'agit de disputer la Ligue des champions. Une armada de stars, dont certaines sont vieillissantes, mais qui ne semble pas être affectée par le poids des années.

La preuve : quand ils sont sur la pelouse, Luka Modric et Toni Kroos ne donnent pas du tout l'impression d'avoir respectivement 37 et 33 ans. Une fois de plus, les deux milieux de terrain auront un grand rôle à jouer dans cette rencontre. Pour Luka Modric, l'expérience accumulée ces dernières saisons a un impact direct sur la manière d'aborder la rencontre de ce soir :

"Nous avons joué ce type de match à de nombreuses reprises, en finale et en demi-finale. Ce que je vois chez mes coéquipiers et chez l'entraîneur, c'est de la confiance, du calme et une foi totale dans notre caractère et nos qualités. Nous espérons désormais jouer un grand match et nous qualifier pour la finale, ce qui serait formidable", a déclaré Modric.

Manchester City contre Real Madrid, c'est ce soir, à partir de 19h en temps universel.