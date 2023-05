L'aide aux sinistrés s'organise dans l'est de la RDC

Une semaine après les inondations en République démocratique du Congo, qui ont fait au moins 438 morts, les recherches se poursuivent en vue de retrouver les disparus. Mais le manque de moyens rend la tâche compliquée pour les secouristes.

"Pour continuer à intervenir efficacement, nous avons besoin de matériel de sauvetage adéquat car nous ne savons pas comment retirer autant de corps avec l'urgence requise", explique John Kashinzwe, chargé de communication de la Croix-Rouge au Sud-Kivu. "Nous cherchons les corps avec des pelles, avec les mains. Mais si nous avions des véhicules, des appareils ou du matériel pour nous aider à le faire rapidement, ce serait bien".

Des sauveteurs transportent un corps retrouvé à Nyamukubi Image : GLODY MURHABAZI/AFP

5.000 personnes sont encore portées disparues, selon la société civile. Pour les survivants, le quotidien est difficile. Asuza Chantal, 62 ans, a survécu avec son mari et ses deux enfant mais a perdu deux petits-enfants dans la catastrophe. Elle fait partie de ceux qui se sont réfugiés dans une tente de fortune.

"Nous souffrons ici après que la rivière a emporté tous nos biens. Nous avons fui sans rien. Quelqu'un nous a donné des couvertures et des vêtements mais en réalité, nous souffrons, nous souffrons parce que nous ne savons pas quoi faire, nous n'avons pas de casseroles, pas de nourriture, nous souffrons dans cet endroit. Nous avons besoin d'aide", estime la vieille dame.

La détresse d'une survivante des inondations à Nyamukubi Image : Moses Sawasawa/AP/dpa/picture alliance

La prise en charge des sinistrés

Les autorités locales cherchent de nouveaux endroits pour prendre en charge les déplacés. "Nous allons d'abord examiner rapidement les sites proposés où les personnes déplacées peuvent être envoyées", explique Theo Ngwabidje, gouverneur de la province du Sud-Kivu. "Nous enverrons une équipe la semaine prochaine pour évaluer les sites afin de pouvoir déplacer temporairement les personnes. L'ancien aéroport nous a été présenté. Nous le ferons rapidement. Il y a aussi des discussions que je vais avoir avec les propriétaires terriens ici pour que nous puissions trouver les sites où nous relocaliserons définitivement la population."

Des volontaires mobilisés pour assister les sinistrés à Nyamukubi Image : GLODY MURHABAZI/AFP

Ces inondations meurtrières, parmi les pires que la RDC ait connues, et les glissements de terrain qui ont suivi, ont emporté des dizaines de maisons et de bâtiments dans les villages de Bushushu et Nyamukubi, jeudi dernier, dans le territoire de Kalehe.

Ces inondations ont frappé le jour du marché de Nyamukubi, ce qui signifie que de nombreux habitants d'autres villes se trouvaient dans la localité au moment où les eaux et la boue ont balayé la zone.