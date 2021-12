ACTUALITÉS

L'infertilité conjugale : double peine pour les femmes

En Afrique, un couple sans enfants attire souvent la curiosité de la communauté et c’est surtout vers la femme que se portent les attentions. Même si l’infécondité est aussi masculine et de plus en plus reconnue, la faute est souvent imputée à la femme. Une situation difficile que l’artiste plasticienne Manouchka Shams illustre à travers sa première exposition dénommée ‘’l’entre-deux’’.