Indonésie : des élections hors norme et un grand favori

Les électeurs étaient aux urnes pour des élections générales et Prabowo Subianto, candidat au passé militaire controversé, revendique déjà la victoire.

En Indonésie, les électeurs étaient aux urnes ce mercredi (14.02.2024) pour choisir un nouveau président, 580 députés et 20.000 représentants régionaux et locaux.

Il s'agit des élections parmi les plus vastes et les plus complexes au monde.

Plus de 200 millions des 270 millions d'Indonésiens ont en effet le droit de voter.

Grand favori de ce scrutin, l'actuel ministre de la Défense, Prabowo Subianto, candidat au passé militaire controversé, revendique déjà " la victoire au premier tour ".

Si Prabowo Subianto, 72 ans, candidat pour la troisième fois, est donné favori pour succéder à Joko Widodo, qui est resté au pouvoir pendant une décennie, ce n'est pas le fruit du hasard.

Pour ces élections hors norme en Indonésie, Prabowo Subianto a en effet misé sur une rhétorique nationaliste et populiste qui a séduit une partie de l'électorat.

Il s'est par ailleurs engagé à poursuivre la politique du président sortant, Joko Widodo, dont il a choisi le fils comme colistier.

Joko Widodo est d'ailleurs soupçonné d'avoir utilisé les moyens de l'Etat pour tenter d'influencer l'élection en faveur de son ministre de la Défense.

Prabowo Subianto est le grand favori des élections Image : Vincent Thian/AP Photo/picture alliance

Toujours populaire malgré des accusations

Ancien commandant des forces spéciales redouté dans les années 1990, Prabowo Subianto est accusé d'atteintes aux droits humains sous la dictature.

En tant que chef des forces spéciales, il aurait, selon certaines ONG, ordonné l'enlèvement de militants pro-démocratie dans les années 1990, vers la fin du régime du défunt dirigeant indonésien Suharto.

En raison de ces accusations, l'ex-militaire a été longtemps privé de visa par les Etats-Unis et l'Australie.

Prabowo Subianto a pour sa part toujours contesté les faits et n'a jamais été poursuivi.

Pour ces élections, il s'est servi des réseaux sociaux pour adoucir son image.

Une stratégie pour obtenir le vote de jeunes électeurs, comme Jefry."Je suis très content de mon choix et j'espère que Prabowo Subianto sera président " a-t-il assuré après son vote.

Voir Prabowo Subianto à la présidence ne manque pas de susciter toutefois des inquiétudes quant à un éventuel recul des acquis démocratiques en Indonésie.

Pour certains Indonésiens le plus important c'est que le président qui sera élu tienne ses promesses Image : Chaideer Mahyuddin/AFP/Getty Images

Face à lui pour la présidentielle, deux personnalités se sont démarquées : Anies Baswedan, l'ancien gouverneur de Jakarta, qui a une posture d'opposant et Ganjar Pranowo, ex-gouverneur de Java centre, un temps considéré comme favori.

Tenir les promesses

Pour Faretia, jeune électeur de 20 ans, au-delà des considérations politiques, le plus important est que le nouveau président qui sera élu tienne ses promesses.

"J'espère que celui qui sera élu président pourra concrétiser ses promesses politiques, car pour nous, la jeune génération en particulier, notre espoir est que l'Indonésie deviendra un pays doré en 2045 ", explique Faretia.

En attendant les résultats officiels, après dix ans au pouvoir, c'est un pays qui connaît une croissance constante, de 5% en 2023, que le président Joko Widodo laisse à son successeur.