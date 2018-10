Indonésie, un difficile retour à la normale

Plus d'une semaine après le séisme, suivi du tsunami, la nourriture et l'eau potable manquent cruellement et de nombreuses victimes qui ont tout perdu dépendent de l'aide pour survivre.

Une aide humanitaire qui commence à être déployée plus largement alors que des ONG et l'armée parviennent petit à petit à surmonter les obstacles logistiques, même si les conditions restent difficiles Philippe Besson dirige une équipe internationale de pompiers d’urgence, selon lui "l’aide internationale a été acceptée pour certains produits humanitaires… ce qui manque ce sont des équipements."

Le traumatisme des victimes

Selon les Nations unies, près de 200.000 personnes ont un besoin urgent d'aide et plus de 70.000 sont sans abri.

Actuellement, la Croix rouge se concentre sur la fourniture de soins médicaux dans des hôpitaux mobiles notamment. Iris van Deinse travaille pour le CICR elle précise que l'un des deux problèmes principaux est le traumatisme, "beaucoup de personnes ont perdu des êtres chers, les gens cherchent une mère, un père ou des enfants qui sont peut-être encore dans la boue. Beaucoup ont très peur, comme nous le voyons dans nos cliniques, beaucoup ont une très haute pression artérielle à cause du stress. Les soins médicaux sont la chose la plus importante dont les gens ont besoin, en plus de l'eau potable, des médicaments et des tentes, des couvertures et, bien sûr, de la nourriture."

Alors que l’aide humanitaire s’organise petit à petit, les sauveteurs poursuivent les opérations de recherche jusqu'à jeudi prochain, date à laquelle les disparus seront considérés comme présumés morts.

Ceci alors que beaucoup de survivants n'abandonnent pas l'espoir de retrouver des parents en vie. Certains entendent continuer leurs propres recherches pour retrouver des proches.